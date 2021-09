Apple Long: 47 Prozent-Chance!

Der Kurs von Apple musste am 10 September einen Verlust von rund 4 Prozent einstecken, nachdem der Kläger Epic Games vor Gericht einen Teilerfolg verbuchen konnte. Der Absatz seiner Produkte hingegen läuft auf Hochtouren und kann nur durch die aktuelle Chipknappheit eingebremst werden.

Apple muss Regeln im App-Store lockern, was am 10. September zu einem deutlichen Rückgang des Aktienkurses von über vier Prozent führte. Genau genommen muss Apple Entwicklern erlauben, in ihren Apps auf alternative Zahlungsmethoden hinzuweisen und Links in ihren Apps einzubauen zu können. Dies ist das Ergebnis des Urteils im Prozess mit dem Spiele-Entwickler Epic Games. Gleichzeitig wies die Richterin aber auch neun von zehn Anklagepunkten von Epic Games zurück. So bewertete sie Apple etwa nicht als Monopolisten, wie es der Spiele-Entwickler gefordert hatte. Der Kassenschlager Fortnite von Epic-Games kann laut Begründung der Richterin auch auf Spielkonsolen, PCs und Android-Geräten gespielt werden. Nachdem aber Epic auch 3,65 Millionen US-Dollar Schadensersatz an Apple abliefern muss, bewertet Apple das Urteil als Sieg.

.

Zum Chart

.

Nach der Veröffentlichung der exzellenten Zahlen am 27. Juli 2021 zum Q3 reagierte der Markt trotzdem verhalten. Kurzfristig scheint es, dass die Tech-Party ein Ende hat, nachdem Amazon und Pinterest die Wallstreet in der letzten Juliwoche enttäuschten. Der Kursverlust am 27. und 28. Juli ist mit 3,41 Prozent überschaubar. Doch der Kursverlauf bildet immer noch einen intakten Aufwärtstrend aus, in dessen Mitte eine kurze Seitwärtskonsolidierung platzgreift. Schon weit vor der Veröffentlichung der Q3 Zahlen haben die Marktteilnehmer den Kurs von der unteren Begrenzung des Trends auf die obere Begrenzung gehievt, was einem Zugewinn von rund 28 Prozent entspricht. Der Kurs hat sichtlich Mühe, das am 25. Januar 2021 erreichte partielle Hoch bei 150 US-Dollar auch im September nachhaltig zu übertreffen. Anfang September hatte es den Anschein, als ob der Kursverlauf die kleine Seitwärtsrange nach oben hin auflöst, doch der Abverkauf am 10 September führt den Kurs wieder zurück auf das Niveau der Seitwärtsrange. Summa summarum ist der übergeordnete Aufwärtstrend jedoch intakt und der Kurs sollte mittelfristig weiter zugewinnen. Als Ziel könnte das Niveau bei 165 US-Dollar dienen.

Apple Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:



(Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände:

148,66 // 156,97 US-Dollar

Unterstützungen:

142,62 // 124,23 US-Dollar



Fazit

Risikobereite Anleger, die von einer steigenden Apple-Aktie bis auf 165,01 US-Dollar ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN HR59NV) überproportional davon profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 31 % und dem Ziel bei 165,01 US-Dollar (2,69 Euro beim Optionsschein) bis zum 11. November 2021 ist eine Rendite von rund 47 % zu erzielen. Sinkt der Kurs des Basiswertes in dieser Periode auf 141,61 US-Dollar, resultiert daraus ein Verlust von rund 30 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,56 zu 1, wenn bei 141,61 US-Dollar (1,28 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order eingezogen wird.

Strategie für steigende Kurse



WKN:

HR59NV

Typ:

Call-Optionsschein

akt. Kurs:

1,83 – 1,84 Euro

Emittent:

UniCredit

Basispreis:

138,00 US-Dollar

Basiswert:

Apple Inc.

akt. Kurs Basiswert:

148,97 Euro

Laufzeit:

14.06.2022

Kursziel:

2,69 Euro

Omega:

4,51

Kurschance:

+ 47 Prozent

Quelle: UniCredit



Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur UniCredit Bank AG eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Citigroup Global Markets Deutschland AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.