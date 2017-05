Apple – Kurssturz um 20 Prozent

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Der Kurs einer Aktie wird meist faktischer betrachtet als er eigentlich ist. Schließlich zeigt der Kurs nur den Preis an, zu dem sich zuletzt Käufer und Verkäufer einer Aktie über einen Handel einigten. Dies läuft heute automatisch über Handelssysteme ab und funktioniert in der Regel ohne größere Besonderheiten. Wenn man eine größere Aktie ohne Limit auf den Markt “wirft”, oder das Limit sehr niedrig ansetzt, wird man in der Regel einen Käufer direkt am derzeitigen Kurs finden. Dafür sorgt die Liquidität der großen Handelsplätze. Bei Apple konnte man am Montag beobachten, wie dieser Mechanismus fehlschlägt. Bei der Direktbörse “Tradegate” wurde Apple mit einem Kurs von 106,90 Euro ausgewiesen – siehe Screenshot – , ein Minus von rund 22 Prozent.

Schaut man in das Orderbuch, findet man die Erklärung. Nach dünnen Umsätzen am Morgen wurde eine Order zu eben jenen 106,90 Euro abgewickelt. Hier liegt der Vorteil größerer Börsen. Die Börse München bietet Beispielsweise eine Handelsüberwachungsstelle an, bei der man eine Order zu marktunüblichen Preisen melden kann. Dann ist eine Rückabwicklung der Order möglich.

Zu 106 Euro hätten wir bei Apple direkt zugeschlagen, ob sich dies jedoch auch bei 135 Euro noch lohnt, diskutieren wir heute im Webinar.

