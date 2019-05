Apple: Kurssturz mit Ansage!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Man hatte es kommen sehen! Spätestens als Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) am 10.05.19 unter die Trendunterkante der Aufwärtsbewegung rutschte (blauer Kreis), schrillten alle Alarmglocken. Seither verliert die Aktie, unterbrochen durch kleinere Zwischenerholungen, kontinuierlich an Wert. Gestern ging es dann erstmals seit längerer Zeit wieder unter die Marke von 160 Euro (Tagestief 159,46). Am heutigen Freitag kann sich der Wert leicht erholen und steht zur Stunde bei 161,80 Euro. Es bleibt abzuwarten, wie nachhaltig diese Tendenz sein wird. Wir sehen hier aufgrund des schlechten Chance/Risikoverhältnis aktuell von einem Neuengagement ab, belassen Apple aber weiter auf unserer Beobachtungsliste.

Apple Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.