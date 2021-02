Apple: Kurs rutscht weiter ab!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Wie in unserer gestrigen Analyse bereits berichtet (Apple: Jetzt wird es brenzlig!), konnte die mittelfristige Aufwärtstrendgerade beim iPhone Hersteller (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) nicht gehalten werden (rot im Chart eingezeichnet).



In der Folge kam es am Nachmittag zu weiteren Abgaben bis 107,60 Euro, sodaß unsere StoppMarke bei 109 Euro ausgelöst und der spekulative Longtrade verkauft wurde. Es verbleibt ein kleiner Verlust auf unserem Tradingkonto. Am heutigen Donnerstag setzt sich die negative Tendenz weiter fort, aktuell notiert Apple bei 107,82 Euro im Minus. Wir bleiben hier zunächst an der Seitenlinie und halten nach neuen Einstiegssignalen Ausschau!







Apple Tageschart

Finanztrends Video zu Apple



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.