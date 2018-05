Apple nach der Korrektur mit neuerlichem Aufwärtspotenzial

Laut einer im Commerzbank-Newsletter “IdeasDaily“ veröffentlichten Analyse hat die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005) ihre Korrektur beendet. Hier die Analyse:

„Die Apple-Aktie weist ausgehend von einem im Jahr 2009 markierten zyklischen Tief bei 11,17 USD einen langfristigen Aufwärtstrend auf. Die letzte bedeutende Rallystufe zündete nach dem Ausbilden eines Korrekturtiefs bei 89,47 USD im Mai 2016. Sie trieb die Notierung bis auf ein im März dieses Jahres gesehenes Allzeithoch bei 183,50 USD. Die dort gestartete dreiwellige Korrektur führte den Anteilsschein bis zum 27. April auf 160,63 USD zurück. Seither dominieren wieder die Bullen das Kursgeschehen. Das Papier konnte die steigende 200-Tage-Linie (blau) dynamisch zurückerobern und am Mittwoch in Reaktion auf die vorgelegten Quartalszahlen sowie die Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms in Höhe von 100 Milliarden USD auch die gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 20 und 50 Tage überspringen. Am Freitag gelangen schließlich der Bruch der korrektiven Abwärtstrendlinie und der Anstieg auf eine neue Bestmarke bei 184,25 USD. Auch wenn der Ausbruch über das alte Hoch vom März vom Ausmaß her noch nicht als nachhaltig zu qualifizieren ist, so wurde der Aufwärtstrend in allen Zeitebenen bestätigt und die mehrwöchige Korrekturphase beendet. Potenzielle nächste wichtige Ziele lauten 189,72-193,89 USD und 197,63 USD. Das aktuell bullishe Bias bleibt ungefährdet, solange die nächste Supportzone bei 176,39-178,94 USD nicht nachhaltig unterschritten wird. Darunter wäre ein Test der Supports bei 172,97/173,80 USD und 166,62-169,20 USD einzuplanen. Unmittelbar bearish würde es unter 160,63-161,61 USD mit möglichem Ziel 149/150 USD.“

Gelingt der Apple-Aktie in Kürze der Anstieg auf 193 USD, dann werden Long-Hebelprodukte für hohe Renditen sorgen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 185 USD

Der Goldman Sachs-Call-Optionsschein auf die Apple-Aktie mit Basispreis bei 185 USD, Bewertungstag 20.7.18, BV 0,1, ISIN: DE000GD7E122, wurde beim Aktienkurs von 184,33 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,194 USD mit 0,52 – 0,54 Euro gehandelt. Kann sich der Aktienkurs innerhalb des kommenden Monats auf 193 USD erhöhen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,87 Euro (+61 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 175,50 USD

Der Commerzbank-Open End Turbo-Call auf den Goldpreis mit Basispreis und KO-Marke bei 175,50 USD, BV 0,1 ISIN: DE000CA12DD4, wurde beim Aktienkurs von 184,33 USD mit 0,79 – 0,81 Euro taxiert. Bei einem Kursanstieg der Apple-Aktie auf 193 USD wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,46 Euro (+80 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Apple-Aktien oder von Hebelprodukten auf Apple-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek