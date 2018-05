Apple – Konsum trägt US-Wachstum

Beim iPhone-Hersteller Apple sind die Analysten-Meinungen, wie wir in unserem Artikel “” bereits beleuchtet haben, äußerst positiv. Die guten Nachrichten, die einige Analysten dazu geführt haben ihr Kursziel anzuheben, erhielt das Unternehmen aus dem Patentstreit mit dem Konkurrenten Samsung. Medienberichten zufolge soll Samsung nun 539 Millionen Dollar an Apple zahlen. Unser Favorit unter den Inlinern ist die WKN

Unsere Absicherungen auf die großen US-Techs:

Put-Optionsscheine:

Facebook - VL3CS5

Netflix - VL9B9L

Nvidia - VL7VFR

NASDAQ - CV6Z21

Tesla - VA1DP9

Wir stellen Ihnen den Kommentar der Donner & Reuschel-Experten vor:

Mit einem vorläufigen Plus von 2,9% auf Jahresbasis hatte die US-amerikanische Wirtschaft im ersten Quartal ein so kräftiges Wachstum zu verzeichnen, wie zuletzt im zweiten Quartal 2015. Die Steigerung der privaten Konsumausgaben um 2,6% im Vergleich zum Vorjahr trugen ebenfalls zu dem positiven Ergebnis bei. Für den größten Wachstumsbeitrag sorgten jedoch die privaten Investitionen mit einem Plus von 5,8% im Vergleich zum Vorjahr.

Die hohe Konsumbereitschaft der US-Bürger und die positiven Effekte aus der US-Steuerreform werden auch in den kommenden Monaten beflügelnde Faktoren für die US-Wirtschaft darstellen. Im Vergleich dazu hat sich die Wachstumsdynamik in Deutschland mit einem Anstieg des BIP um lediglich 0,3% im ersten Quartal (im Vergleich zum 4. Quartal 2017) zuletzt abgekühlt. Von drohenden Handelsbeschränkungen und der befürchteten Neuauflage der Eurokrise angesichts der Geschehnisse in Italien ist die Stimmungslage in den USA – ganz im Gegensatz zu Deutschland – offensichtlich kaum betroffen.

