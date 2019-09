Apple: Keynote im Fokus

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Der US-Trendsetter und Technologiekonzern Apple lädt wieder einmal zur Keynote in Cupertino ein. Neue Handymodelle und vielleicht die eine oder andere Überraschung dürften präsentiert werden. Was macht aber der Chart?

Eines dürfte feststehen, heute wird das neue iPhone 11 Model vorgestellt. Was Apple Chef Tim Cook aber noch aus dem Zauberhut hervorholt, wird man erst ab 19:00 Uhr im Livestream erfahren. Währenddessen widmen wir uns dem Kursverlauf der Aktie und decken die potenziellen Handelsmöglichkeiten auf.

Nach einem großen letzten Aufbäumen der Apple-Aktionäre zum Ende des Sommers 2018 hin auf ein Verlaufshoch von 233,47 US-Dollar krachte das Wertpapier anschließend wieder merklich ein. Dabei ging es auf ein Niveau von gerade einmal 142,00 US-Dollar abwärts. Seit Jahresanfang ist die Bilanz jedoch wieder klar positiv, bis Ende Juli gelang es bis auf rund 220,00 US-Dollar zuzulegen. Seitdem herrscht in dem Papier jedoch eine äußerst volatile Seitwärtsbewegung, die sich in sehr schwammigen Kursmustern präsentiert und insgesamt eine abwartende Haltestellung der Investoren widerspiegelt - Ausgang ungewiss. Schafft es der Trendsetter jedoch mit Innovationen zu überzeugen, könnte wieder Bewegung in die Aktie kommen und die Aufwärtsbewegung bestehend seit Anfang dieses Jahres weiter fortsetzen. Dies werden jedoch erst noch die nächsten Verkaufszahlen zeigen müssen, spätestens nach dem Weihnachtsgeschäft wird abgerechnet.

Papier irgendwo im Nirgendwo

Ausgehend von der aktuellen Handelsspanne zwischen grob 194,00 und 220,00 US-Dollar ist das Wertpapier von Apple zunächst als neutral zu bewerten. Tendenziell haben Käufer aktuell die besseren Karten auf der Hand, weil zuletzt der mittelfristige Abwärtstrend im Bereich von 203,00 US-Dollar überwunden werden konnte. Auch lässt sich ein erfolgreicher Pullback zurück auf das Ausbruchsniveau erkennen. Besonderes Augenmerk verdient jedoch der 50-Tage-Durchschnitt, der zuletzt Anleger immer wieder zum Kauf animieren konnte. Ein Anstieg über 220,00 US-Dollar dürfte die Apple-Aktie weiter in Richtung der Jahreshochs aus Ende 2018 bei 233,47 US-Dollar vorantreiben. Solange das Papier jedoch nicht unterhalb von 190,00 US-Dollar notiert, sind die Abwärtsrisiken als gering einzuschätzen. Erst unter diesem Niveau dürfte sich ein größerer Rücklauf zurück an die Maitiefs bei 170,27 US-Dollar einstellen.

Apple (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Faktor Zertifikat Long auf Apple Strategie für steigende Kurse WKN: VF4YQT

Typ: Faktor akt. Kurs: 2,28 - 2,29 Euro

Emittent: Vontobel Ausgabepreis: 2,71417 Euro

Basiswert: Apple Inc. Richtung: Long

akt. Kurs Basiswert: 214,17 US-Dollar Laufzeit: endlos

Kursziel: 3,54 Euro Faktor: 6,0

Kurschance: + 55 Prozent Vontobel Zertifikate

