Apple – die Gurus warnen vor dem Crash

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Tja ja, da fällt Apple einmal einen Tag lang und schon warnt Goldman vor dem Crash. Besonders mutig ist es nicht, denn Tech-Aktien sind nach gängigen Maßstäben überzogen. Wir sagen es mit unserem Kollegen Markus Koch, der Freitag postete, dass BMW billiger sei als Tesla und er nur noch lachen könne. Er hat vollkommen recht, er kennt den Markt und läuft nicht jedem Trend blind hinterher. Zu Apple sagen wir heute alles Wichtige im Webinar – hier schon einmal eine Warnung von Goldman, zu lesen bei n-tv. Übrigens – ein heißes Inline-Short-Papier auf den DOW wäre die WKNDerfür den Party-Stopp bei Apple ist die attraktive WKN DE000SC16Z09 – Barriere oben 160, unten dagegen 105 und hohe 50-Prozent-Renditechance.

Schauen wir auch auf die EZB: “Wann, wenn nicht jetzt?” fragen sich einige Experten mit Blick auf die EZB-Sitzung.

Unsere Webinare in der kommenden Woche:

Montag, 12.06, 19:00 Uhr: E.ON, RWE und Deutsche Bank – der große DAX-Check – Hier gehts zur Anmeldung…

Dienstag, 13.06, 18:00 Uhr: Euer Egmond– Hier gehts zur Anmeldung…

Dienstag, 13.06, 19:00 Uhr: Kerzen, Trend und Sentiment – das Chart-Webinar – Hier gehts zur Anmeldung…

Mittwoch, 14.06, 18:00 Uhr: Die Finanzmarktrunde – Hier gehts zur Anmeldung…

Die Konjunktur läuft, bei der EZB wagt man jedoch nicht den Schritt aus der Deckung. Die Tauben bei den Notenbankern bleiben vorerst tonangebend. Einige bisher leicht negative Einschätzungen wurden gestrichen, die EZB blickt zuversichtlicher in die Zukunft.

Stärkere stimulierende Maßnahmen sind also nicht mehr zu erwarten, eine etwas restriktivere Politik dürfte aber erst in 2018 erfolgen. Als willkommene Begründung verweist die EZB auf die deutlichen Abwärtsrevisionen bei den Inflationsprojektionen. Die Euro-Bullen scheint dies kaum zu beeindrucken, zum Wochenschluss bleibt die Gemeinschaftswährung gegen den Dollar in Reichweite des kürzlich erreichten Hochs. Interessant ist auch der Blick auf die Banken. Die FAZ hat jüngst aufgezeigt, dass längst nicht jeder Strafzins Sachzwängen folgt. Wir haben uns jüngst das Angebot der IKB angesehen – was es aktuell an Verzinsung zu holen gibt, lesen Sie hier: Sparer aufgepasst.

Unsere Webinare in der Aufzeichnung:

UK-Spezial am Freitag – hier

Finanzmarktrunde – hier