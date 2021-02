Apple: Günstige Kaufchance!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Der amerikanische Tech-Riese Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) befindet sich seit Ende November 2020 in einer Aufwärtsbewegung (siehe Chart unten).

Aktuell tendiert der Wert in einer Korrekturphase und steuert dabei erneut die rote Aufwärtstrendgerade an. An dieser konnte der Kurs bisher immer wieder nach oben abdrehen. Wir nutzen das zu einer spekulativen Longposition. Das Risiko dabei ist besonders gering, da wir den StopLoss zur Verlustbegrenzung knapp unterhalb der Trendgeraden im Bereich um 109 Euro absichern können. Zur Stunde taxiert Apple bei 111,16 Euro.





Apple Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.