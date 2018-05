Apple – Goldman überrascht

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Na sowas – Goldman Sachs folgt einmal nicht dem Trend. Nach Zahlen nimmt man Apple auf halten, so wie wir es auch sehen mit Discount-Calls ( PR7NUC ) und Bonuspapieren () sowie dem Inliner. Doch Moment – eigentlich ist die Schätzung der Goldmänner eine klare Verkaufsempfehlung. Denn Die US-Investmentbank hat das Kursziel für Apple nach Zahlen von 159 auf 164 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf “Neutral” belassen. Der Kurs liegt über 170 Dollar – das heißt bei uns dann aber verkaufen, liebe Goldmänner. Der Technologiekonzern habe ein besser als befürchtetes zweites Geschäftsquartal hinter sich, schrieb Analyst Rod Hall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ein starkes Geschäft mit Dienstleistungen und Produkten wie der Computeruhr Apple Watch stehe den lediglich erwartungsgemäßen iPhone-Verkäufen gegenüber.

