Apple: Die Gelddruckmaschine!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Der TechGigant (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) aus Amerika ist einfach nicht zu bremsen! Jeder kleine Rücksetzer wird sofort wieder nach oben gekauft, sodaß die Aktie von Hoch zu Hoch springt. Am heutigen Montag zum Start in die neue Börsenwoche klettert der Kurs mit einer Kurslücke nach oben auf aktuell sogar 230,80 Euro und ein Ende des Höhenflugs ist weit und breit nicht in Sicht. Auf der Unterseite wird die Aufwärtsbewegung charttechnisch durch eine Trendgerade (rot) unterstützt, erst bei Break dieses Supports nach unten sollte somit der Trend passe sein.

Finanztrends Video zu Apple



mehr >

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.