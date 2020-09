Apple: Geht die Korrektur weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple: Chance von 114 Prozent p.a.

von Ingmar Königshofen - 15.09.2020, 09:00 Uhr

Unlängst wurde die Luft zu dünn bei der Aktie von Apple und der Technologiewert stürzte ab. Ob Apple in Kürze wieder alte Höhen erklimmen kann, scheint fraglich. Mit einem StayLow-Optionsschein auf Apple kann man eine hohe Seitwärtsrendite erzielen.

Zwei Billionen Dollar. Mitte August kletterte der Börsenwert von Apple zum ersten Mal über die Schwelle von zwei Billionen US-Dollar. So hoch sei noch nie ein US-Unternehmen gehandelt worden, berichteten Medien. Trotz Pandemie kletterte die Apple-Aktie munter weiter als sei nichts geschehen. Denn trotz Pandemie konnte Apple den Umsatz im Zeitraum von April bis Juni um 11 Prozent erhöhen. "In unsicheren Zeiten ist diese Leistung ein Beleg für die wichtige Rolle, die unsere Produkte im Leben unserer Kunden spielen, und für die unermüdliche Innovationskraft von Apple", wurde Vorstandschef Tim Cook per Pressemeldung zitiert. Apple also konnte sich auch in aufgrund der Pandemie wirtschaftlich schwierigen Zeiten in Szene setzen - die Börse belohnte dies mit einem Rekord in Sachen Börsenwert.

Üppige Bewertung?

Der Börsenwert-Rekord der Apple-Aktie könnte allerdings auch als eine Art Indikator für die hohen Bewertungen von Tech-Unternehmen im Allgemeinen dienen. Die Aktie von Apple weist auch nach einer Korrekturbewegung derzeit ein für 2021 geschätztes Gewinnvielfaches von 29 auf. Das scheint üppig. Zumal das iPhone immer noch der größte Umsatzbringer ist und der Smartphone-Markt zu einem gewissen Grad bereits gesättigt scheint. Während der Pandemie boomen indes Apple Stores - die Nutzung von mobilen Spielen habe laut Medienberichten um ein Viertel zugenommen. Ob Apple Stores allerdings auch nach der Pandemie die stagnierenden Umsätze beim iPhone kaschieren können, scheint fraglich. Ebenso fraglich ist, ob die Apple-Aktie ihr vor dem Aktiensplit (1 zu 4) erklommenes Allzeithoch bei umgerechnet 137,98 Dollar bald wieder erreichen kann.

Fazit

Mit einem StayLow-Optionsschein auf Apple (WKN SR95V9) würden risikofreudige Anleger den maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erhalten, wenn sich die Aktie von Apple bis einschließlich zum 18.12.2020 durchgehend unter der Knockout-Schwelle von 140 US-Dollar bewegt. Gerechnet vom Stand des Scheins am 14. September 2020 um 18.55 Uhr (Briefkurs 7,55 Euro), würde dies einem Kursgewinn von 32 Prozent entsprechen. Sollte die Knockout-Schwelle erreicht werden, würde ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals eintreten. Zur Vermeidung eines solchen Knockouts sollte deshalb der vorzeitige wie auch sehr schnelle Ausstieg aus dieser spekulativen Position erwogen werden, falls die Aktie von Apple das Allzeithoch bei 137,98 US-Dollar nach oben überwinden kann.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 137,98 US-Dollar (Allzeithoch)

StayLow-Optionsschein auf Apple (Stand: 14.09.2020, 18.55 Uhr) Strategie für fallende Kurse WKN: SR95V9

Typ: Staylow akt. Kurs: 7,40/7,55 Euro

Emittent: Société Générale Schwelle: 140,00 US-Dollar

Basiswert: Apple



akt. Kurs Basiswert: 114,21 US-Dollar Laufzeit: 18.12.2020

Kursziel: 10,00 Euro





Kurschance: + 32,4% (114% p.a.) Quelle: Société Générale

