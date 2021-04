Apple, Facebook und Co. im Fokus – „Big Tech“ liefert fulminante Quartalszahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Alphabet A":





In dieser Woche kam es an der Wall Street zum zwischenzeitlichen Höhepunkt der Berichtssaison. Denn in der vergangenen Handelswoche legten gleich mehrere „Dickschiffe“ ihre Zahlen vor – und wussten damit bei Anlegern absolut zu überzeugen.

► Besonders die großen Tech-Giganten legten Bilanzen vor, die Anleger jubeln ließen:konnte im abgelaufenen Geschäftsquartal seinenmitim Vergleich zum Vorjahresquartal mehr als verdoppeln.► Der Social Media-Gigantwächst ebenfalls beeindruckend und konnte seinenim Jahresvergleich um fast 50% auf knappsteigern.► Und auch die Google-Mutterentzückte seine Anleger im Wochenverlauf mit den vorgelegten Quartalszahlen. Das Unternehmen kann einenverzeichnen. Die Alphabet-Tochter YouTube wächst ebenfalls rasant und steuerte gut 6 Milliarden Dollar zum Konzernergebnis bei.► Dass auch die Zahlen vonsowie die des Online-Riesensüber den Erwartungen des Marktes lagen, verwundert angesichts der Zahlen der anderen Tech-Konzerne nicht sonderlich.► Ob es für die großen Plattformgiganten weiter nach oben geht oder doch die Aktien klassischer Value-Titel von dem angekündigten Infrastruktur-Paket der Biden-Administration überproportional profitieren werden, bleibt indes abzuwarten. Auch das Thema Aufspaltung wird im Hinblick auf die großen Internet-Konzerne in den USA im Moment heiß diskutiert. Eines ist jedenfalls sicher: An der Börse bleibt es spannend.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.