Apple, Facebook, Google – fällt jetzt der Startschuss?

Nordkorea war der fehlende Trigger, die den DAX gen 12.000 Punkte drücken. Schaut man auf das große Bild, sieht man wie das Geld in den Anlageklassen hin zu “Sicherheit” verschoben wird. Gold profitiert als Krisenwährung, aber auch die Ölpreise ziehen aufgrund der geopolitischen Risiken an. Franz-Georg hat sich am Dienstag mit dem Hindenburg-Omen beschäftigt, am Mittwoch war es in der Finanzmarktrunde ebenfalls Thema.

Der DAX nimmt am Donnerstag die nächste Stufe nach unten. Mit Blick auf die Vola könnte um 12.000 Punkte wieder eine Gegenbewegung erfolgen, sollten keine Trumpschen-Ereignisse die Märkte erschüttern. Denn die Vola ist in den letzten Tagen deutlich angezogen und könnte die DAX-Korrektur bei einem VDAX von 16-17 vorerst deckeln. Der US-Dollar kann sich nach dem Überraschungsjahr 2017 ebenfalls etwas erholen, was mittelfristig dafür sprechen könnte, dass die Korrektur in den USA deutlicher ausfällt als in den USA, zumal die europäischen Indizes einige Wochen voraus sind.

Wir bleiben dennoch bei unserem Ziel für die Sommerkorrektur von 11.500 Punkten. Antizyklisch werden wir in den nächsten Tagen und Wochen dennoch Bonus, Discount und Co. auf den DAX vorstellen. Besonders bei den Tech-Werten und Indizes sehen wir weiteren Korrekturbedarf. Wer weiterhin Absicherung auf den DAX im Depot hat, sollte sich ein Limit für Teilgewinne auf die 12.000 legen. Beachten Sie auch unsere Positionierung in den Depots. Soweit unsere Empfehlung – was wir im Produktbereich ausgewählt haben sehen Sie hier:

DAX-Inliner 10.400/ 13.400 - SC4ZSF

Optionsscheine:

Dow Jones Put DL73AG sowie HW3WG9

S&P TD9YUQ

NASDAQ - CE7AJD

Reverse Bonus:

Dow Jones - VL2MSK

S&P - VL2ZUH sowie VL24R1

Gold dürfte Kursziel von 1290 bald erreichen; Euro und DAX vor Entscheidung

DAX, S&P 500, Gold, EUR/USD und der Bund Future geben an den Märkten den Takt vor. Die fünf Charts eignen sich daher gut für einen schnellen Überblick, wie gerade die Stimmung ist und wohin das Kapital fließt. Auf dieser Seite sehen Sie jeden Tag vor Handelsbeginn die Charts, natürlich ergänzt um die wichtigsten Widerstände und Unterstützungen. So verpassen Sie keinen relevanten Ausbruch.

Charts für den 10.08.2017:

STEIGEND Fallend WKN DGV3E6 HW2FZQ Basispreis 11.325 13.375 Knock-out-Level 11.325 13.375 Laufzeit 29.09.2017 12.12.2017

Trading-Idee DAX

STEIGEND Fallend WKN DM2RUF CY7BPL Basispreis 2160 2700 Knock-out-Level 2160 2700 Laufzeit 29.09.2017 21.12.2017

Trading-Ideen S&P500

STEIGEND Fallend WKN DM2R4V DM2R7C Basispreis 1120 1600 Knock-out-Level 1120 1600 Laufzeit 14.12.2017 14.12.2017

Trading-Ideen Gold

STEIGEND Fallend WKN DM0S5D HW202J Basispreis 0,94 1,28 Knock-out-Level 0,94 1,28 Laufzeit 29.09.2017 14.12.2017

Trading-Ideen EUR/USD

Tradesignal Online. Tradesignal® ist eine eingetragene Marke der Tradesignal GmbH. Nicht autorisierte Nutzung oder <Missbrauch ist ausdrücklich verboten.

