Apple: Dreht der Kurs jetzt?

Rund 25 Prozent Wertverlust in den letzten Handelswochen - so lautet die verheerende Bilanz des iPhone Anbieters (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL). Ausgehend vom Hoch am 04.10.18 bei 201,35 Euro rauschte die Notierung im Tief bis auf 155 Euro ab und trifft hier genau auf die Unterstützung vom 25.06.18, welche das letzte Tief vom 25.06. bei 154,50 Euro markiert. Fraglich bleibt, ob hier nun tatsächlich eine Trendwende nach oben gelingen kann oder nur mit einer weiteren kurzen Gegenbewegung zu rechnen ist. Spekulative Longpositionen würden wir zumindest recht eng unterhalb dieses Tiefs absichern, da charttechnisch (noch) keine klaren Umkehrsignale erkennbar sind.



Apple Tageschart





