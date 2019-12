Apple: Da macht Weihnachten Freude!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Die Geschenke, die sich die Apple Anleger heuer unter den Weihnachtsbaum legen, werden sicher etwas größer ausfallen. Nachdem Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) Anfang August dieses Jahres noch eine deutlichere Korrektur bis 171,50 Euro einlegte (siehe Chart), kennt der Kurs seither nur eine Richtung: Nach oben! Im Chart lässt sich hier sehr schön ein breiter Aufwärtstrendkanal einzeichnen, an der sich die Aktie Woche für Woche weiter nach oben hangelt. Am heutigen Donnerstag notiert Apple bei aktuell 250,80 Euro. Solange sich das Wertpapier innerhalb des Trendkanals bewegt, stehen alle Börsenampeln auf grün!

Apple Tageschart

