Apple: Chance von 101 Prozent

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Happy Birthday, iPhone. Im Jahr 2017 feiert der Umsatzbringer von Apple seinen zehnten Geburtstag. Logisch, dass Apple im Jubiläumsjahr ein besonders schickes iPhone herausbringen will. Laut Medienberichten könnte das iPhone 8 bereits im September der breiten Öffentlichkeit präsentiert werden. Was neue Features beim neuen iPhone anbelangt, kocht die Gerüchteküche gerade über. Laut der Zeitschrift "Chip" könnte das iPhone der achten Generation beispielsweise über eine Gesichtserkennung verfügen und ein kabelloses Laden ermöglichen. Kein Gerücht, sondern eine Tatsache, sind die jüngsten Quartalszahlen von Apple - und diese überzeugten. Im zurückliegenden Quartal erzielte der IT-Riese aus Cupertino, Kalifornien, einen Umsatz von 45,4 Mrd. US-Dollar sowie einen Quartalsgewinn von 1,67 US-Dollar pro verwässerter Aktie. Zum Vergleich: Im Vorjahresquartal stand ein Umsatz von 42,4 Mrd. US-Dollar und ein Gewinn von 1,42 US-Dollar pro verwässerter Aktie zu Buche. "Mit einem Umsatzwachstum von 7 Prozent gegenüber dem Vorjahr freuen wir uns, unser drittes aufeinander folgendes Quartal mit beschleunigtem Wachstum und einen Allzeit-Quartalsrekord beim Umsatz mit Services bekannt geben zu können", so Vorstandschef Tim Cook zu den jüngsten Zahlen.





Im Aufwärtstrendkanal



In charttechnischer Hinsicht bewegt sich die Aktie von Apple derzeit in einem mittelfristigen Aufwärtstrendkanal. Die untere Begrenzungslinie des Trendkanals verläuft bei etwa 149 US-Dollar. Mit einem Call Optionsschein (WKN VN8L43) können risikobereite Anleger, die von einer steigenden Apple-Aktie ausgehen, überproportional profitieren. Der klassische Optionsschein mit einem Basispreis bei 150 US-Dollar und einer Fälligkeit am 16.03.2018 kann beispielsweise eine Rendite von 101 Prozent erzielen, wenn die Aktie spätestens bis zum Laufzeitende auf 190 US-Dollar steigt. Sollte die Aktie höher steigen oder das Ziel vorzeitig erreichen, kann auch eine höhere Rendite möglich sein.



Zu beachten ist: Falls die Aktie am Bewertungstag unter dem Basispreis von 150 US-Dollar notiert, verfällt dieser Optionsschein wertlos. Andernfalls wird die Differenz zwischen Kurs und Basispreis zum Bezugsverhältnis von 0,1 ausbezahlt. Um aktuell einen Gewinn zu erzielen, muss die Aktie unter gleichen Bedingungen mindestens bei 169,85 US-Dollar (Break-Even-Punkt) schließen. Ein Ausstieg aus der spekulativen Idee kann erwogen werden, sollte der Kurs der Apple-Aktie den eben erwähnten Aufwärtstrendkanal nach unten verlassen.

Tageschart: Apple (in US-Dollar)