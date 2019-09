Apple-Calls mit 56%-Chance bei Erreichen des Allzeithochs

Nach dem heftigen Kursrutsch im zweiten Halbjahr 2019 auf bis zu 142 USD konnte sich die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005) bis Mitte Mai 2019 wieder auf 211 USD hocharbeiten. Nach einem neuerlichen Kursrutsch auf 175 USD legte die Apple-Aktie seit Anfang Juni 2019 wieder stark zu. Nach der Präsentation der neuen iPhones mit verbesserten Kameras zu relativ günstigen Preisen legte die Aktie des sich immer mehr zum Dienstleistungsunternehmen wandelnden Technologiekonzerns um mehr als drei Prozent zu.

Kann die Aktie, die in einer neuen Analyse von Morgan Stanley mit einem Kursziel von 247 USD zum Kauf empfohlen wird, in den nächsten Wochen zumindest das alte Allzeithoch bei 233 USD erreichen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 220 USD

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Apple-Aktie mit Basispreis bei 220 USD, Bewertungstag 13.11.19, BV 0,1, ISIN: DE000HZ2GD53, wurde bei der Apple-Kursindikation von 224,73 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,101 USD mit 1,16 – 1,17 Euro gehandelt.

Wenn die Apple-Aktie in spätestens einem Monat auf das bei 233 USD liegende Allzeithoch bei 233 USD zulegen kann, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,47 Euro (+26 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 212,50 USD

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Apple-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 212,50 USD, BV 0,1, ISIN: DE000MC3Q1S4, wurde beim Referenzkurs von 224,73 USD mit 1,16 – 1,19 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Apple-Aktie auf 233 USD wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Apple-Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 1,86 Euro (+56 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 205,215 USD

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Apple-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 205,215 USD, BV 0,1, ISIN: DE000SR38VR1, wurde beim Referenzkurs von 224,73 USD mit 1,80 – 1,82 Euro quotiert.

Ein Kursanstieg der Apple-Aktie auf 233 USD wird den inneren Wert des Turbo-Calls auf 2,52 Euro (+38 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Apple-Aktien oder von Hebelprodukten auf Apple-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek