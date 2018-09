Apple-Calls mit 110%-Chance bei Kursanstieg auf 240$

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Nach dem gewaltigen Kursanstieg von 44 Prozent innerhalb der vergangenen 12 Monate notiert die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005) mit derzeit 227,60 USD nur knapp unterhalb des am 5.9.18 bei 229 USD verzeichneten Allzeithochs. Erfüllen sich die Erwartungen der Analysten, welche die Apple-Aktie mit Kurszielen von bis zu 260 als kaufens- oder zumindest haltenswert einstufen, dann könnte sich der Aufschwung des Aktienkurses noch fortsetzen.

Risikobereite Anleger mit der Markteinschätzung, dass die Apple-Aktie in den nächsten Wochen zumindest 240 USD ansteigen wird, könnten eine Investition in Long-Hebelprodukte in Erwägung ziehen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 230 USD

Der Société Générale-Call-Optionsschein auf die Apple-Aktie mit Basispreis bei 230 USD, Bewertungstag 16.11.18, BV 0,1, ISIN: DE000ST2LXY1, wurde bei der Apple-Kursindikation von 227,60 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,172 USD mit 0,73 – 0,74 Euro gehandelt.

Wenn die Apple-Aktie in spätestens einem Monat auf 240 USD zulegen kann, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,18 Euro (+59 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 218,288 USD

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Apple-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 218,288 USD, BV 0,1, ISIN: DE000PZ2PCZ8, wurde beim Referenzkurs von 227,60 USD mit 0,86 – 0,88 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Apple-Aktie auf 240 USD wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Apple-Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 1,85 Euro (+110 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 210,79 USD

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Apple-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 210,79 USD, BV 0,1, ISIN: DE000MF7CKL5, wurde beim Referenzkurs von 227,60 USD mit 1,49 – 1,51 Euro quotiert.

Ein Kursanstieg der Apple-Aktie auf 240 USD wird den inneren Wert des Turbo-Calls auf 2,49 Euro (+65 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Apple-Aktien oder von Hebelprodukten auf Apple-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek