Apple-Bonus-Zertifikate mit 8%-Seitwärtschance

Nach der Veröffentlichung der über den Analystenerwartungen liegenden Umsatz- und Gewinnzahlen legte der Kurs der Apple-Aktie (ISIN: US0378331005) um mehr als 4 Prozent zu. Wegen der nach wie vor guten Zukunftsaussichten und der Ausweitung des Aktienrückkaufprogramms könnte sich ein Einstieg in die Apple-Aktie auch auf dem aktuell hohen Niveau noch bezahlt machen.

Privatanleger, die auch auf dem sehr hohen Kursniveau eine Investition in die Apple-Aktie in Erwägung ziehen, sich aber nicht dem Kursrisiko der direkten Aktienveranlagung aussetzen wollen, könnten einen Blick auf Capped Bonus-Zertifikate auf die Apple-Aktie werfen.

Bonus-Zertifikat mit Barriere bei 130 USD

Das BNP-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die Apple-Aktie mit der Barriere bei 130 USD, Bonuslevel und Cap bei 190 USD, BV 1, ISIN: DE000PR7XDT2, Bewertungstag 21.12.18, wurde bei der Apple-Kursindikation von 174,84 USD und dem Euro/USD-Wechselkurs von 1,20 USD mit 149,50 – 149,55 Euro gehandelt.

Wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals die Barriere berührt oder unterschreitet, dann wird das Zertifikat am 31.12.18 mit dem Höchstbetrag von 190 USD zurückbezahlt, was bei einem gleich bleibenden Euro/USD-Kurs einem Gegenwert in Höhe von 158,33 Euro entsprechen wird. Somit ermöglicht dieses Zertifikat in den nächsten 7 Monaten einen Ertrag von 5,87 Prozent (=9,20 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs niemals um 25,64 Prozent auf 130 USD oder darunter nachgibt. Berührt der Aktienkurs bis zum Bewertungstag die Barriere, dann wird das Zertifikat am 31.12.18 mit dem am Bewertungstag ermittelten Schlusskurs der Apple-Aktie, maximal mit 190 USD, zurückbezahlt.

Bonus-Zertifikat mit Barriere bei 140 USD

Mit einem Zertifikat mit geringerem Sicherheitspuffer (=höhere Barriere und/oder höheres Aufgeld) können Anleger die Renditechancen deutlich erhöhen. Das BNP-Bonus-Zertifikat auf die Apple-Aktie mit der Barriere bei 140 USD, Bonus-Level und Cap bei 200 USD, BV 1, Bewertungstag 21.12.18, ISIN: DE000PR90DJ3, wurde beim Aktienkurs von 174,84 USD mit 153,13 – 153,18 Euro taxiert.

Verbleibt der Aktienkurs bis zum Bewertungstag oberhalb der Barriere, dann wird auch dieses Zertifikat am Laufzeitende mit 200 USD (=166,67 Euro) zurückbezahlt, was einem Ertrag von 8,80 Prozent (=14,60 Prozent pro Jahr) entspricht. Berührt der Aktienkurs bis zum Bewertungstag die Barriere, dann wird auch dieses Zertifikat mit dem am Bewertungstag ermittelten Schlusskurs der Aktie (maximal mit 200 USD) zurückbezahlt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Apple-Aktien oder von Anlageprodukten auf Apple-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek