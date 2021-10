Apple vor Bodenbildung

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple Long: 75-Prozent-Chance!

von Harald Zwick - 07.10.2021, 08:30 Uhr

Der teilweise verlorene Gerichtsprozess mit dem Kläger Epic-Games über die Nutzung des App-Stores war der Startschuss zur Korrektur innerhalb des nach oben gerichteten Trendkanals im September 2021. Dieser Trend ist noch intakt und der Kursverlauf nähert sich dem Schnittpunkt von Supportzone und der Trendkanalbegrenzung. Eine Konstellation, welche die Korrektur beenden könnte.

Auch für die kommenden Jahre erwarten die meisten Analysten für die großen US-Technologiekonzerne überdurchschnittliche Gewinne. Viele aus der Coronapandemie hervorgegangenen Trends werden auch in Zukunft eine größere Rolle spielen. Ein Problem stellt die Diskussion um eine allfällige politische Regulierung der Konzerne in den USA dar. Auch die Tendenz zu steigenden Anleiherenditen lastete die letzten Wochen auf den Kursen von Big Tech. Die Aktien von Apple sind mit einem Abschlag von knapp elf Prozent von ihrem Rekordhoch im September im Korrekturmodus. Am Optimismus der Analysten rüttelt die jüngste Bewegung aber kaum. Bei den fünf großen US-Tech-Werten überwiegen die Kaufempfehlungen.

Zum Chart

Im übergeordneten Bild legt der Kurs der Apple-Aktie eine Korrektur im Aufwärtstrend hin und nähert sich stetig dem Supportbereich am Level von 135,27 US-Dollar an. Auf diesem Niveau spielt auch die untere Begrenzung des Trendkanals eine stützende Rolle. Der Kurs könnte nach dieser einmonatigen Korrektur auf dem Level von 135 US-Dollar einen Boden ausbilden und wieder nach oben tendieren. Kurzfristig scheint es, dass die Tech-Party ein Ende hat, nachdem die Großen US-Technologiewerte die Wallstreet im September enttäuschten. Die Unterstützung könnte ähnlich der Kurssteigerung vor der Veröffentlichung der Q3 Zahlen im Vorfeld der Veröffentlichung der Zahlen zum Geschäftsjahr 2021 Ende Oktober erfolgen. Unterm Strich ist der übergeordnete Aufwärtstrend jedoch intakt und der Kurs sollte mittelfristig weiter zugewinnen. Als Ziel könnte das Niveau bei 156,97 US-Dollar dienen.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 142,62 // 148,66 US-Dollar Unterstützungen: 136,27 // 128,07 US-Dollar

Fazit

Risikobereite Anleger, die von einer steigenden Apple-Aktie bis auf 156,97 US-Dollar ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN JJ676K) überproportional mit einem Omega von 6,14 davon profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 29 % und dem Ziel bei 156,97 US-Dollar (1,28 Euro beim Optionsschein) bis zum 06. Dezember 2021 ist eine Rendite von rund 75 % zu erzielen. Sinkt der Kurs des Basiswertes in dieser Periode auf 131,60 US-Dollar, resultiert daraus ein Verlust von rund 44 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,72 zu 1, wenn bei 131,60 US-Dollar (0,41 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order eingezogen wird.

Strategie für steigende Kurse WKN: JJ676K

Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 0,77 - 0,79 Euro

Emittent: JP Morgan Basispreis: 160,00 US-Dollar

Basiswert: Apple Inc.



akt. Kurs Basiswert: 141,92 Euro Laufzeit: 15.09.2022

Kursziel: 1,28 Euro Omega: 6,14

Kurschance: + 75 Prozent Quelle: JP Morgan

