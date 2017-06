Apple: Ausverkauf?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Der Apple Kurs kommt in den letzten Tagen erneut deutlich ins trudeln! Nachdem die Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) am 15.05.17 noch bei 143,30 Euro ein neues Jahrshoch ausbilden konnte, geht es seither schubweise nach unten. Die erste Abwärtswelle führte die Notierung innerhalb von 3 Handelstagen bis auf knapp über 134 Euro, derzeit läuft die 2. Downwelle.Hier geht es heute mit Start in die neue Handelswoche nach dem schwachen Freitag weiter kräftig bergab. Aktuell notiert Apple bei nur noch 129,32 Euro. Auf der Unterseite könnte das letzte Tief vom 27.03.17 bei 127,70 Euro unterstützend wirken. Wir lassen die Finger von der Aktie und warten auf entsprechende neue Signale, welche eine Bodenbildung oder Trendwende nach oben erkennen lassen.Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.