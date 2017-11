Apple: Aussichten und Handelsmöglichkeiten

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Analyse der Apple Inc. Aktie für die kommende Handelswoche 45 / 2017





Bereits seit vielen Monaten befindet sich die Aktie der Apple Inc. in einem starken Aufwärtstrend. Kleinere und größere Korrekturen in Short-Richtung dienten dabei immer wieder als lukrative Einstiegsmöglichkeiten in diese starke Aktie. Auch die vergangene Handelswoche war wieder sehr bullish. Zuletzt am Freitag eröffnete die Aktie mit einem Gap von ca. acht Dollar. Daraufhin ist der Kurs den restlichen Handelstag über gefallen. Auffällig war hierbei das relativ hohe Volumen, welches an diesem Tag umgesetzt wurde. Das Gap wurde bisher jedoch noch nicht geschlossen. Möglicherweise erfolgt dies jedoch zu Beginn der neuen Handelswoche. Das angestiegene Handelsvolumen in Short-Richtung lässt darauf jedenfalls schließen. Diese erneute Korrektur könnte dann wieder einmal für einen lukrativen Einstieg in den vorherrschenden Aufwärtstrend genutzt werden.

Aussichten und Handelsmöglichkeiten für die kommende Woche

Sollte es zu Beginn der neuen Handelswoche in der Apple Inc. Aktie zu dem besagten Gap-Closing kommen, wird es ab dem Preis von etwa 168.65 Dollar interessant. Um diesen Preis herum, wurde zuletzt relativ viel Volumen gehandelt, sodass mit einer entsprechenden Unterstützung gerechnet werden kann. Auch jene Marktakteure, welche das Gap-Closing gehandelt haben, werden hier höchst wahrscheinlich ihre Positionen schließen. Ein Kaufimpuls ist in dieser Preiszone also durchaus denkbar.

Sollte der Kurs daher tatsächlich bis zum Preisbereich um etwa 168.65 Dollar fallen und kann vor dort aus ein Einstieg in Long-Richtung realisiert werden, könnte der initiale Stop-Loss bspw. bei ca. 165.20 Dollar platziert werden. Aus derzeitiger Sicht, läge das erste Handelsziel dann beim letzten Hochpunkt des vorherrschenden Aufwärtstrends, also bei ca. 174.40 Dollar. Ein Teilverkauf bei diesem Preis ist durchaus empfehlenswert. Auch der Stop-Loss könnte mindestens auf Break-Even nachgezogen werden. Weitere Handelsziele, über den aktuellen Hochpunkt hinaus, könnten bei runden Preisen, wie etwa 176.00 Dollar oder 180.00 Dollar gefunden werden.

Trading-Chancen erkennen und Trading-Chancen nutzen – das ist unsere Strategie! Ab wann wir bei einer Aktie in den Trading-Modus gehen würden, erfahren Sie regelmäßig, wenn Sie den RuMaS Express-Service abonnieren. Aber nicht nur die Abonnenten des Express-Service können von unseren Trading-Ideen profitieren, denn RuMaS Trading-Tipps gibt es an jedem Sonntag und unsere Trading-Liste umfasst regelmäßig mehr als 10 Trading-Chancen.