Apple: Ausgestoppt!

Außer Spesen nichts gewesen! In unserer Analyse vom 26.06.17 Apple: Jetzt absichern! hatten wir bereits auf die schwache Kursdynamik der Aktie (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) hingewiesen und unsere offene Longposition auf Einstandsniveau abgesichert. Zum richtigen Zeitpunkt, denn die Notierung rutschte am gestrigen Handelstag deutlich ab: Nach einer Eröffnung bei 130,40 fällt Apple bis auf 127,20 Euro im Tief. Dieser negative Trend setzt sich auch heute weiter fort! Die Aktie startete mit einer Kurslücke nach unten bei 126 Euro in den Markt und gibt im Anschluß weiter bis auf 125,20 Euro ab. Bei diesem Trade zeigt sich somit erneut, wie wichtig es ist, mit Stopkursen zu arbeiten und diese aktiv zu managen. Wir sind bei Apple wieder an der Seitenlinie und halten nach neuen Tradingmöglichkeiten Ausschau.Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.