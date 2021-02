Apple: Auf zu neuen Hochs? CHARTCHECK

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Der Tech Gigant aus den Staaten (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) korrigierte Ende Januar recht deutlich, vom letzten Hoch bei knapp 120 Euro ging es innerhalb von nur 3 Handelstagen im Tief bis auf 107,48 € nach unten.



Exakt an der Aufwärtstrendgeraden (rot im Chart) konnte die Notierung jedoch wieder nach oben drehen und startet heute erneut kräftig in den letzten Börsentag dieser Woche. Aktuell steht die Apple Aktie bei 114,88 Euro und könnte in den nächsten Sitzungen bereits wieder die alten Hochs in Angriff nehmen. Der Aufwärtstrend bleibt klar intakt, offene Longpositionen würden wir knapp unter der Aufwärtstrendgeraden mit einem StopLoss absichern.





Apple Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.