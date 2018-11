Apple – Analyst wird skeptischer

Der Wind bei Apple hat sich deutlich gedreht. Vor einigen Wochen sah es aus, als könnte die wertvollste Aktie der Welt den Turbulenzen an den Börsen weitestgehend trotzen. Dann setzte ein Bündel an Problemen ein und die Tech-Werte wurden rasiert. Die neuen iPhones laufen nicht wie gewünscht, Zulieferer kappen ihre Prognosen und zukünftig will man die Absatzzahlen lieber nicht bekannt geben. Mit über 1000 Euro oder Dollar stellt man zudem ein Produkt her, das in einem Wirtschaftsabschwung auch zunehmend durch günstigere Konkurrenten wie Huawai ersetzt werden könnte. Wir empfehlen daher den Einstieg über Seitwärtsprodukte wie dem Discounter HW78TK . Als Capped-Bonus eignet sich die WKNmit 27 Prozent Puffer - unsere

Auch die UBS wird skeptischer bei Apple. Die Schweizer Großbank hat das Kursziel für Apple von 240 auf 225 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf “Buy” belassen. Analyst Timothy Arcuri kürzte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Schätzungen wegen schlechter Nachrichten von einigen Unternehmen aus der Lieferkette des Technologiegiganten. Außerdem spüre der iPhone-Hersteller weiterhin Gegenwind von den Wechselkursen.