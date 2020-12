Apple, Amazon und Alphabet C mit 7,5% Zinsen und 40% Schutz

Weitere Suchergebnisse zu "ERSTE GR.BK. 20/21 AKT":

Die Aktien der US-Technologieriesen Apple und Amazon notieren nach den starken Kursanstiegen der vergangenen Monate in der Nähe ihrer Allzeithochs. Während die Alphabet C-Aktie (ISIN: US02079K1079) innerhalb der vergangenen 12 Monate auf US-Dollar-Basis „nur“ um 38 Prozent anstieg, konnte die Amazon-Aktie (ISIN: US0231351067) mit einem Plus von 80 Prozent und die Apple-Aktie (ISIN: US0378331005) mit einem Kursplus von 86 Prozent ihren Wert nahezu verdoppeln.

Obwohl vor allem die Alphabet C- und die Amazon-Aktie von allen Experten als kaufenswert eingestuft werden, besteht nach den massiven Kursanstiegen der vergangenen Monate doch ein gewisses Risiko für eine Kurskorrektur. Deshalb könnte gerade jetzt ein günstiger Zeitpunkt für eine Investition in die Erste-Protect US Technologie 20-21-Anleihe sein, die bei einem bis zu 40-prozentigen Kursrückgang der drei Aktien innerhalb des nächsten Jahres eine Bruttojahresrendite von 7,50 Prozent ermöglicht.

7,50% Zinsen, 40% Sicherheit

Die am 29.12.20 ermittelten Schlusskurse der Apple-, der Amazon- und der Alphabet C-Aktie werden als Startwerte für die Anleihe fixiert. Bei jeweils 60 Prozent des jeweiligen Startwertes werden sich die Barrieren befinden. Die Barrieren werden während der gesamten, vom 29.12.20 bis zum 23.12.21 andauernden Beobachtungsperiode aktiviert sein. Unabhängig vom Kursverlauf der drei Aktien erhalten Anleger am 30.12.21 einen Zinskupon in Höhe von 7,50 Prozent gutgeschrieben.

Die Art und Weise der Tilgung der Anleihe hängt von der Kursentwicklung der Aktien innerhalb des Beobachtungszeitraumes ab. Wird innerhalb der Beobachtungsperiode kein Schlusskurs unterhalb der jeweiligen 60-Prozent-Barriere gebildet, dann wird die Anleihe am 30.12.21 mit ihrem Ausgabepreis von 100 Prozent zurückbezahlt. Berührt oder unterschreitet einer der drei Aktienkurse während des Beobachtungszeitraumes die Barriere und eine der drei Aktien notiert am Ende unterhalb des Startwertes, dann wird die Tilgung der mittels der negativen prozentuellen Kursentwicklung der Aktie mit der schlechtesten Performance erfolgen.

Die 7,50%-Erste-Protect US Technologie 20–21 Anleihe, fällig am 30.12.21, ISIN: AT0000A2LC63, kann derzeit ab einem Mindestveranlagungsvolumen von 3.000 Euro in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent plus 1,50 Prozent Ausgabeaufschlag erworben werden.

ZertifikateReport-Fazit: Die Protect US-Technologie 20-21 wird in einem Jahr bei einem bis zu 40-prozentigen Kursrückgängen der US-Riesen Apple, Amazon und Alphabet C eine Bruttojahresrendite von 7,50 Prozent abwerfen.

Finanztrends Video zu Amazon



mehr >

Walter Kozubek