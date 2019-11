Apple, Amazon und Alphabet mit 6% Zinsen und 40% Schutz

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Die Aktien der US-Technologieriesen Apple (ISIN: US0378331005) und Alphabet C (Google) (ISIN: US02079K1079) verfügen über die Gemeinsamkeit, dass sie nach den Kurskorrekturen zur Jahresmitte 2019 nun wieder im Bereich ihrer Allzeithochs notieren. Die Amazon-Aktie (ISIN: US0231351067) erholte sich zwar auch vom Kursrückgang vom Juni 2019, konnte aber die Jagd nach neuen Allzeithochs bislang noch nicht aufnehmen. Eine Gemeinsamkeit, die sich auf alle drei Aktien bezieht, besteht darin, dass sie von der überwältigenden Mehrheit der Experten zum Kauf empfohlen werden.

Mit der aktuell zur Zeichnung angebotenen Protect Multi US-Technologie-Anleihe der Erste Group können Anleger in 12 Monaten nicht nur bei Kursanstiegen der Aktien, sondern auch bei stagnierenden oder nachgebenden Aktienkursen interessante Renditechancen wahrnehmen.

6,00% Zinsen und 40% Sicherheitspuffer

Die am 27.11.19 an der Nasdaq festgestellten Schlusskurse der Apple-, der Amazon- und der Alphabet C-Aktie werden als Ausübungspreise für die Protect Multi US-Technologie-Anleihe fixiert. Bei 60 Prozent der Ausübungspreise werden sich die während des gesamten Beobachtungszeitraumes (27.11.19 bis 23.11.20) aktivierten Barrieren befinden. Unabhängig vom Kursverlauf der Aktien und auf welchem Kursniveau die Aktien in einem Jahr notieren werden, erhalten Anleger am Laufzeitende der Anleihe eine Zinszahlung in Höhe von 6,00 Prozent.

Wenn die drei Aktien während des gesamten Beobachtungszeitraumes auf täglicher Schlusskursbasis oberhalb der jeweiligen Barriere notieren, dann wird die Anleihe am 29.11.20 mit ihrem Ausgabepreis von 100 Prozent zurückbezahlt. Auch dann, wenn die drei Aktienkurse nach der Barriereberührung einer einzelnen Aktie am Bewertungstag, dem 23.11.20, wieder oberhalb der Ausübungspreise notieren, wird die Rückzahlung der Anleihe mit 100 Prozent des Nennwertes erfolgen. Befindet sich hingegen eine oder mehrere Aktien nach der Barriereberührung im Vergleich zum Ausübungspreis im Minus, dann wird die Rückzahlung der Anleihe mit der negativen Kursentwicklung der Aktie mit der schlechtesten Werteentwicklung erfolgen.

Die Erste-6,00% Protect Multi US-Technologie-Anleihe 19-20, fällig am 29.11.20, ISIN: AT0000A2B477, kann derzeit ab einem Veranlagungsvolumen von 3.000 Euro in einer Stückelung von 1.000 Euro gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Die neue Protect Multi US-Technologie-Anleihe eignet sich für Anleger, die mit Hilfe der US-Technologieriesen Apple, Amazon und Alphabet in den nächsten 12 Monaten bei einem bis zu 40-prozentigen Kursrückgang einen Bruttoertrag von 6,00 Prozent erwirtschaften wollen.

Walter Kozubek