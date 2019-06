Apple, Amazon, Nvidia - Absicherung jetzt einbauen

Die Aktienmärkte befinden sich derzeit in einer schwierigen Gemengelage. Ende Juli könnte die US-Notenbank FED erstmals die Zinsen senken. Dies war in den Jahren 2000 und 2007 von massiven Korrekturen begleitet. Kurzfristig könnte die Zinssenkung jedoch stimulierend wirken. Dennoch würden wir nicht “all in” in den Markt gehen. Zahlreiche Indikatoren mahnen zur Vorsicht. Wir haben dies im Exklusivbereich besprochen. Als Beispiel sei der Indikator von Morgan Stanley genannt. Daher empfehlen wir jetzt Absicherung für den Sommer. Die US-Indizes notieren nur wenig unter dem Rekordhoch. Daher sind Absicherungen – besonders via Optionsscheine – günstig. Wir empfehlen folgende Put-Optionsscheine von Goldman Sachs auf US-Aktien: Apple - GD97SN, Amazon - GM40ZY, Nvidia - GA00ML,Netflix - GM46ZB.

Finanztrends Video zu Amazon



mehr >