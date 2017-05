Apple, Amazon, Goldman Sachs – Trump als Crash-König

Die gegenwärtige Reaktion beim DAX ist erst einmal eine mehr als notwendige Korrektur der scharfen und schnellen Rally zuvor. Auslöser ist Donald Trump, so wie er seit November Auslöser einer sagenhaften Rally speziell bei US-Aktien war. Von einem Börsenbeben zu sprechen ist jedoch bisher völlig überzogen. Dies wäre der Fall, wenn der DAX schnell Richtung 11.000 Zähler fällt. Sollten sich die Verwerfungen um Trump verstärken, könnte die Reaktion jetzt ein sanfter Vorgeschmack auf einen sehr ungemütlichen Sommer am Aktienmarkt werden. Passende Puts sind dieundauf Apple, Amazon und Goldman. Die Indizes notieren allesamt nah dem Rekordhoch, die Bewertungen sind extrem teuer, die Sorglosigkeit hoch und dies alles trifft auf ungeahnte Unsicherheit – ein Mix, der eine Korrektur von mindestens 10 bis 15 Prozent locker als möglich erscheinen lässt. Bisher ist die Korrektur ein Windstoß, ob darauf ein Orkan wird entscheidet nicht zuletzt die USA und Trump, denn auf beide war die Börsenrally mit aufgebaut.eine aktuelle Chartanalyse der HSBC-Experten… Wir sind im Team seit einigen Wochen vorsichtig und am Montag ins Bärenlager gewechselt. Daher hatten wir Optionsscheine auf ALLE! 30 Dax-Werte vorgestellt -Vielleicht ist uns ja der eine oder andere Leser gefolgt, das Timing war gut. Nun unsere Auswahl auf einige US-Aktien. Bei Tesla greifen wir aufgrund der hohen Vola nur zu Knock-Outs. Unsere Auswahl:

Aktien:

Tesla Inc. WAVE XXL Put DM23HM Microsoft Put-Optionsschein TD8EEY Facebook Inc. Put-Optionsschein DM1UND Goldman Sachs Group Inc. Put-Optionsschein DM2JHA Apple Computer Optionsschein Put CY1Y0S Put Optionsschein auf Alphabet Inc. (Class C) VN86B1 Optionsschein auf Amazon.com SE7T6X

US-Indizes: