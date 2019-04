Apple Aktienanalyse - Steigstrang Be- und Entlüftung!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":





Eine Steigstrang Be- und Entlüftung sorgt in Abwasserleitungen für den nötigen Druckausgleich, um Schäden an den Rohren zu vermeiden. Druck muss sich früher oder später entladen – immer. Der bislang geleistete Aufwärtsdruck bei Apple muss sich ebenfalls entladen – sicher! Der rote Kasten im Chart (siehe bitte unten) markiert den Bereich, in welchem diese Entlüftung des Drucks sehr wahrscheinlich stattfindet.



Wir sehen zwei Szenarien im Chart, wovon das eine für viel Tränen sorgen könnte:





Wir können uns absolut nicht vorstellen, dass Apple kometenhaft weiter und weiter steigt. Viel eher müssen wir uns jetzt auf eine Korrekturphase einstellen, die sich durchaus über den Sommer hinziehen kann. Höchstwahrscheinlich ist die Aufwärtsbewegung seit Erreichen des Tiefs bei $142 nun am Ende angekommen, oder kurz davor zu einem Ende zu kommen (Platz wäre noch bis etwa $222). Wenn sich dieses Szenario durchsetzt, werden wir im Bereich um $167/156 den Boden der Welle 2 sehen. Sollten wir $148 nach unten durchstoßen, müssen wir uns mit der Alternative auseinandersetzen.Es kann uns nämlich in den Garten wachsen, dass das Hoch bei $233.47 wesentlich signifikanter gewesen ist (eine sehr große Welle 1). Wenn das zutrifft, wird die Korrektur viel heftiger ausfallen und Apple leicht bis $90 und schlimmstenfalls sogar bis in den Bereich um $50 treiben. Das müssen wir unbedingt im Hinterkopf behalten. Es ist enorm wichtig, folgende Chartmarken im Blick zu behalten: $148, $142. Halten diese nicht, müssen wir uns auf dieses Szenario einstellen.



FAZIT



Es ist aktuell ganz egal, ob wir noch etwas höhere Kurse bis etwa $222 sehen werden oder nicht, die nächste für uns wichtige Bewegung wird eine Korrektur sein. Erst in der Gegend um etwa $167/156 wird es sich entscheiden, ob wir lediglich von einer gesunden Korrektur-Welle 2 ausgehen können, oder ob wir uns auf weitaus tiefere Kurse bis in den Bereich um $90/50 einstellen müssen. Die $149/142 müssen halten, sonst wird es unangenehm. Wir werden Ihnen in den Updates den optimalen Zeitpunkt zum ein- oder Ausstieg mitteilen. Sowie in allen weiteren 29 Großunternehmen welche in unserem Dow Jones 30 Aktienpaket geführt werden.

