Apple-Aktie: Das wird den Aktionären gefallen!

Wenn Apple in einen Markt einsteigt, hinterlässt das in der Regel tiefe Spuren. Egal, was der Tech-Riese aus Cupertino auch anfasst, alles schein unweigerlich zu Gold zu werden. Überzeugende Produkte gepaart mit einem genialen Marketing zeigen beim Börsenwert ihre Wirkung. Seit Jahren ging es mit der Apple-Aktie immer weiter bergauf, nach heutigem Stand ist der iPhone-Hersteller das wertvollste Unternehmen der Welt. Es sieht nicht danach aus, dass sich daran allzu bald etwas ändern wird. Dank der Erschließung neuer Märkte gelingt dem Koloss jedes Jahr wieder neues Wachstum.

Einsame Spitze

Dass Apple nicht nur mit dem iPhone der Konkurrenz davonrennt, zeigen Zahlen von Counterpoint-Research. In einer aktuellen Studie berichten diese über die Verbreitung von Smartwatches und halten für das erste Halbjahr des laufenden Jahres ein Umsatzwachstum von 20 Prozent fest. Mit weitem Abstand an erster Stelle liegt dabei die Apple Watch. Satte 51 Prozent Marktanteil kann die smarte Uhr für sich beanspruchen. Die Konkurrenten Garmin, Huawei und Co. müssen sich also weniger als die Hälfte der Umsätze teilen und das bei wahrscheinlich bedeutend geringeren Margen.

Von Korrektur keine Spur

Derart gute Nachrichten helfen der Apple-Aktie dabei, den Schwung im anhaltenden Aufwärtstrend nicht zu verlieren. Obschon das Papier bereits in schwindelerregenden Höhen notiert, geht es am Montag bis zu den Abendstunden erneut um knapp drei Prozent aufwärts. Wem Kurse von etwa 430 Euro für einen Einstieg zu hoch sind, der könnte ab Ende des Monats zugreifen. In den nächsten Tagen steht ein Aktiensplit im Verhältnis von 1:4 an, sodass die Anteile dann für etwas mehr als 100 Euro zu haben sein werden. Experten vermuten, dass der geringere Nominalwert noch mehr (Klein-)Anleger anlocken könnte.

