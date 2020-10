Apple-Aktie: Ein gutes Omen?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Bekanntlich stellte Apple vor wenigen Tagen seine heiß erwarteten neuen iPhones vor, die jüngst auch in den Vorverkauf gestartet sind. Mit offiziellen Zahlen hält der Tech-Gigant sich traditionell eher zurück. Der Analyst Ming-Chi Kuo, der mit seinen Prognosen rund um Apple schon des Öfteren ins Schwarze traf, will aber bereits einige Details in Erfahrung gebracht haben. So habe das iPhone 12 sich in den ersten 24 Stunden rund zwei Millionen Mal verkauft. Der Vorgänger in Form des iPhone 11 schafft es im gleichen Zeitraum auf „nur“ 800.000 verkaufte Einheiten.

Neue Verkaufsrekorde wird das iPhone 12 aber wohl nicht aufstellen. Zumindest nicht, wenn Kuo mit seinen Vorhersagen Recht behält. Trotz des starken Starts in den Vorverkauf wird es laut dem bekannten Börsenprofi wohl nicht gelingen, neue Verkaufsrekorde auf die Beine zu stellen. Über das gesamte Vorbestell-Wochenende sollen die Verkaufszahlen beim neuen Modell bei rund neun Millionen liegen, wohingegen das iPhone 11 es noch auf zwölf Millionen schaffte. So oder so dürfte Apple sich über massive Gewinne freuen, gerade mit blick auf die fürstliche Marge bei den Geräten.

Bei den Anlegern kommen die mutmaßlichen Zahlen jedoch alles andere als gut an. Apple hat die Messlatte in den vergangenen Jahren sehr hoch gelegt und kann nun einzig mit neuen Rekorden punkten, sei es in Sachen Stückzahlen oder beim Umsatz. Das führt dazu, dass selbst gute Verkaufsaussichten auf die Stimmung der Börsianer drücken können. Genau so war es am Montag der Fall, als die Apple-Aktie um knapp 2,4 Prozent an Wert verlor.





