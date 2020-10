Apple-Aktie: Wirklich so rentabel?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Mit Blick auf das dritte Quartal verdiente Apple (NASDAQ:AAPL) 13,09 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von 1,85% gegenüber dem Vorquartal entspricht. Apple verbuchte außerdem einen Gesamtumsatz von 59,69 Milliarden Dollar, was einem Anstieg von 2,35% seit dem zweiten Quartal entspricht. Im zweiten Quartal verdiente Apple 12,85 Milliarden Dollar, und der Gesamtumsatz erreichte 58,31 Milliarden Dollar.

Was ist ROCE?

Veränderungen bei Gewinn und Umsatz deuten auf Verschiebungen bei der Kapitalrendite von Apple hin, einem Maß für den jährlichen Gewinn vor Steuern im Verhältnis zum von einem Unternehmen eingesetzten Kapital. Im Allgemeinen deutet ein höherer ROCE auf ein erfolgreiches Wachstum eines Unternehmens hin und ist ein Zeichen für einen höheren Gewinn pro Aktie in der Zukunft. Im dritten Quartal verzeichnete Apple einen ROCE von 0,18%.

Es ist wichtig, sich vor Augen zu halten, dass der ROCE die vergangene Leistung bewertet und nicht als Prognoseinstrument verwendet wird. Er ist ein gutes Maß für die jüngste Leistung eines Unternehmens, aber mehrere Faktoren könnten die Gewinne und Umsätze in naher Zukunft beeinflussen.

Der ROCE ist eine wichtige Metrik für den Vergleich ähnlicher Unternehmen. Ein relativ hoher ROCE zeigt, dass Apple potenziell auf einem höheren Effizienzniveau arbeitet als andere Unternehmen in seiner Branche. Wenn das Unternehmen mit seinem derzeitigen Kapitalniveau hohe Gewinne erwirtschaftet, kann ein Teil dieses Geldes in mehr Kapital reinvestiert werden, was im Allgemeinen zu höheren Renditen und einem Wachstum der Gewinne pro Aktie führen wird.

Für Apple zeigt das Verhältnis der Rendite auf das eingesetzte Kapital, wie viele Vermögenswerte dem Unternehmen tatsächlich helfen können, höhere Renditen zu erzielen – ein wichtiger Hinweis, den Investoren berücksichtigen werden, wenn sie die Rentabilität langfristiger Finanzierungsstrategien beurteilen.

Q3 Einblick in die Gewinne

Apple meldete für das dritte Quartal einen Gewinn pro Aktie von 2,58 Dollar/Aktie, was die Analystenprognosen von 2,04 Dollar/Aktie übertraf.





