Apple-Aktie: War das abzusehen?

Tech-Aktien erfreuten sich kürzlich über eine beinahe schon unheimliche Hausse. Von Amazon über Google bis hin zu Microsoft ging es durch die Bank in Rekordtempo gen Norden. Die Apple-Aktie konnte von dieser Entwicklung ebenfalls profitieren und sich binnen sechs Monaten um knapp 80 Prozent verbessern. Es gelang dem Tech-Giganten sogar als erstes Unternehmen überhaupt, seinen Börsenwert auf mehr als 2 Billion US-Dollar zu steigern. In der vergangenen Woche kam es dann jedoch zu einer herben Korrektur. Die „FAZ“ berichtete am Samstag über einen möglichen Schuldigen der gesamten Entwicklung.

Analysten erklärten die Kursanstiege bei Apple in erster Linie mit einer gesteigerten Nachfrage nach digitalen Diensten in Folge der Corona-Pandemie. Die „Financial Times“ und das „Wall Street Journal“ sehen aber noch eine andere Möglichkeit, um die Kursbewegungen der vergangenen Wochen zu erklären. So habe die japanische Softbank massiv auf steigende Kurse bei der Nasdaq spekuliert und mit Milliarden die Kurse von Apple und Co. in die Höhe getrieben. In den Berichten werden mit der Angelegenheit vertraute Personen als Quelle genannt. Von Softbank selbst gibt es bisher noch keine Stellungnahme zu den Gerüchten.

Vornehmlich soll die Softbank sich Call-Optionen gesichert haben, mit denen das Unternehmen gezielt auf steigende Kurse setzt. Sollten die Spekulationen zutreffen, so wäre dies laut dem Finanzinvestor Roger McNamee ein klares Zeichen dafür, dass das fundamentale Bild sich längst von den Aktienkursen abgekoppelt habe. Das sagte McNamee gegenüber CNBC. Für die Anleger würde sich aus einer solchen Ausgangslage ein hohes Risiko ergeben. Die angelaufene Korrektur könnte weitaus drastischer ausfallen, als manch einer es vermuten würde. Es sei aber gesagt, dass es bisher noch keinerlei Bestätigung dazu gibt.





