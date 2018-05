Apple-Aktie: Samsung soll Apple im Patentstreit 539 Mio. USD zahlen - Kurszielanhebung! Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Analyst Markus Friebel von Independent Research:



Markus Friebel, Analyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) und erhöht das Kursziel von 210 auf 220 USD.



Samsung solle dem US-Giganten in einem jahrelangen Patentstreit nach einer neuen Gerichtsentscheidung rund 539 Mio. USD für das Kopieren des Designs und der Technologie von iPhone und iPad zahlen. Die Geschworenen hätten damit einen von Samsung angefochtenen ursprünglichen Betrag von 399 Mio. USD aus dem Jahr 2012 erhöht. Das Verfahren gehe auf eine von Apple bereits im April 2011 eingereichte Klage zurück. Samsung habe mit eigenen Klagen gekontert, wodurch es zeitweise zu einem weltweiten Patentkrieg mit mehreren Dutzend Verfahren gekommen sei. Mittlerweile sei der Streit bis auf die US-Fälle beendet worden. Seien Patentstreitigkeiten einmal en vogue in der Technologiebranche gewesen, hätten sie inzwischen deutlich nachgelassen. Es habe sich die Einsicht durchgesetzt, dass Patentklagen - auch bei positiven Gerichtsentscheidungen - aufgrund der kurzen Produktlebenszyklen wenig Wirkung hätten.



Aufgrund der langfristigen Wachstumsperspektiven und des attraktiven Bewertungsniveaus bestätigt Markus Friebel, Analyst von Independent Research, sein "kaufen"-Rating für die Apple-Aktie. Nach dem deutlichen Kursanstieg von mehr als 10% in den Tagen nach der Zahlenbekanntgabe (01.05.) für das Q2 2017/18 (31.03.) zeige sich der US-Titel nun kaum volatil. (Analyse vom 29.05.2018)



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.