Apple-Aktie: Narrativ ändert sich! - Aktienanalyse

Zürich (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Analyst Steven Milunovich von der UBS:



Im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse empfiehlt Analyst Steven Milunovich von der UBS die Aktien von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) weiterhin zum Kauf.



Eine Smartphone-Umfrage mit 6.700 Teilnehmern verteilt über fünf Ländern habe ergeben, dass die Absicht ein iPhone zu kaufen relativ schwach sei. Gleichzeitig seien aber starke durchschnittliche Verkaufspreise klar geworden.



Die Oktober-Umfrage werde aber auf Grund der dann neu auf den Markt kommenden iPhones mehr Bedeutung haben.



Das Narrativ der Apple-Aktie wird sich nach Ansicht der UBS-Analysten ändern. Im Fokus werde nicht mehr die Anzahl der verkauften iPhones stehen sondern das profitablere und schneller wachsende Servicegeschäft.



Analyst Steven Milunovich hält es aber gleichwohl für möglich, dass die iPhone-Zahlen im Geschäftsjahr 2019 über den Erwartungen ausfallen könnten.









Die Aktienanalysten der UBS stufen in ihrer Apple-Aktienanalyse den Titel weiterhin mit "buy" ein und setzen das Kursziel von 190,00 auf 210,00 USD herauf.