Apple-Aktie: Macht der US-Konzern jetzt auf Xiaomi?

Zum Handelsstart in die neue Woche gab es bei der Apple-Aktie mal wieder ein Lebenszeichen der Bullen. Der Kurs des Titels kletterte am Montagmorgen an der Frankfurter Börse um 3,2 Prozent nach oben. Damit ist die einmonatige Talfahrt für die Apple-Aktionäre beendet. In der 30-Tage-Betrachtung lag die Aktie zeitweise bis zu 20 Prozent im Minus und unterschritt dabei sogar die wichtige 100-Euro-Grenze. Was dem Apple-Titel so zugesetzt hat: Bei der alljährlichen „Keynote“ im September – der Präsentation, bei der der Konzern sonst sein neues iPhone-Modell vorstellte – stand diesmal nur die Apple Watch im Mittelpunkt. Glaubt man den Gerüchten, wird Apple dieses Versäumnis nun jedoch nachholen.

Diverse Insider und Journalisten vermuten, dass am 13. Oktober das nächste Apple-Event stattfinden wird. Demnach soll bei der zweiten Keynote des Jahres CEO Tim Cook das übliche Prozedere durchführen, indem er der Öffentlichkeit die neue iPhone-Serie vorstellt. Zu dieser zählen laut Quelle ein Standardgerät sowie Pro-, Pro Max- und Lite-Modelle. Besonders intensiv diskutieren Fans und Experten die Gerüchte über die preisbewusste Lite-Version.

Bereits im April hat der Tech-Konzern durch den Relaunch des begehrten iPhone SE einige preissensible Kunden dazugewonnen. Das Billig-Modell spart an den Hardware-Komponenten, bietet jedoch zu einem Preis von knapp 500 Euro ähnliche Performance wie die Spitzenmodelle. Offensichtlich will sich die Edel-Tech-Schmiede ähnlich wie der chinesische Konkurrent Xiaomi mehr auf die Budget-Klientel ausrichten. So soll auch die Apple Watch SE, die im September vorgestellt wurde, mit einem niedrigeren Einstiegspreis die breite Masse ansprechen. Es bleibt nun abzuwarten, ob sich die Apple-Aktie mit der neuen Strategie nachhaltig erholen und sogar eine neue Rallye hinlegen kann.

