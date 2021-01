Apple Aktie: Gewarnt?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Konservative Social-Media-Plattform Parler ist Trending auf dem App Store, einen Tag nach Twitter Inc (NYSE:TWTR) Donald Trumps persönlichen Account verboten.

Die Plattform, die sich selbst als “überparteilicher öffentlicher Ort” beschreibt, ist auf Platz 1 der Downloads im App Store von Apple Inc (NASDAQ:AAPL) aufgestiegen, berichtet TechCrunch. Laut der Analysefirma Sensor Tower hatte Parler am Freitag rund 210.000 Installationen, ein Anstieg von 281% gegenüber dem Vortag, als es 55.000 Downloads gab.

“In den USA wurde die App am 8.1. etwa 182.000 Mal zum ersten Mal heruntergeladen, ein Anstieg von 355 % gegenüber etwa 40.000 Installationen am 7.1. Seit Mittwoch wurde die App etwa 268.000 Mal in den US-App-Stores installiert”, berichtet TechCrunch unter Berufung auf die E-Mail des Unternehmens.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Apple?

Tech-Firmen ziehen die Schrauben gegen Trump und rechtsgerichtete Unterstützer nach dem Aufruhr auf dem Capitol Hill diese Woche an. Twitter hat gestern Donald Trump dauerhaft von seiner Plattform verbannt, “wegen des Risikos einer weiteren Aufstachelung zur Gewalt.”

Parler wurde gestern von Google Play verbannt, weil es gegen die Google-Richtlinien verstoßen hat – es hat angeblich versäumt, Gespräche über die Planung von gewalttätigen Protesten in D.C. zu moderieren, die am Mittwoch stattfanden. Apple hat dem Management von Parler gestern einen Brief geschickt, in dem es aufgefordert wird, innerhalb von 24 Stunden einen “Plan zur Verbesserung der Moderation” vorzulegen oder mit einem Ausschluss aus dem Store zu rechnen.

Es ist unklar, ob das Unternehmen den Plan zu diesem Zeitpunkt vorgelegt hat. Rebekah Mercer, eine Unterstützerin konservativer Anliegen, ist Berichten zufolge Investorin von Parler, das auch Unterstützung von Medienfiguren wie der Fox-Business-Moderatorin Maria Bartiromo erhalten hat.





Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.