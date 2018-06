Apple-Aktie: Evolution statt Revolution! - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

New York (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Analyst Toni Sacconaghi von Sanford C. Bernstein & Co:



Aktienanalyst Toni Sacconaghi vom Investmenthaus Sanford C. Bernstein & Co bestätigt laut einer aktuellen Aktienanalyse seine Erwartung einer marktkonformen Kursentwicklung bei den Aktien von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL).



Die meisten Updates von Apple Inc. anlässlich der WWDC seien wohl kaum als revolutionär zu bezeichnen, so die Analysten von Sanford C. Bernstein & Co. Eher könne von Evolution die Rede sein.



In diesem Jahr sei es das vorrangige Ziel von Apple das System zu optimieren. Verschiedene Updates bei iOS (vor allem für Fotos und FaceTime) seien eher ein Versuch gegenüber Konkurrenten aufzuholen.



Analyst Toni Sacconaghi glaubt, dass Apple beim Thema künstliche Intelligenz weiterhin hinterher hinke.









In ihrer Apple-Aktienanalyse stufen die Analysten von Sanford C. Bernstein & Co den Titel unverändert mit "market perform" ein und bestätigen das Kursziel von 190,00 USD.