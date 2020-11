Apple Aktie: Chipknappheit bedroht iPhone 12!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple Inc (NASDAQ:AAPL) sieht sich mit einem Mangel an Chips konfrontiert, die für die Energieverwaltung im iPhone verwendet werden, berichtete Bloomberg am Mittwoch.

Was geschah





Die Lieferengpässe könnten die Fähigkeit des von Tim Cook geführten Unternehmens beeinträchtigen, die Urlaubsnachfrage nach seinem Flaggschiff-Smartphone zu befriedigen. Leute, die sich in der Angelegenheit auskennen, sagten Bloomberg, dass der Technikgigant mit Sitz in Cupertino Vorrang vor anderen Kunden haben wird, die die gleichen Teile suchen. Die steigende Nachfrage nach Halbleitern – zusammen mit den durch die Pandemie verursachten Unterbrechungen in der Lieferkette – sind Berichten zufolge die Hauptgründe für die Verknappung. Cook hatte vor Lieferengpässen gewarnt, die sich auf die Geräte des Unternehmens, einschließlich des iPhone 12, auswirken, erwähnte aber bei der Telefonkonferenz zu den Einnahmen von Apple im Oktober keine Power-Management-Chips. Der Apple-CEO sagte, “es ist schwer vorherzusagen”, wie lange die Lieferengpässe andauern würden, gab aber bekannt, dass sich die Lieferengpässe auch auf Mac, iPad und einige Apple Watches erstreckten.

Warum das wichtig ist





Die Energieverwaltung ist beim iPhone 12 aufgrund der zusätzlichen Kamerafunktionen und der 5G-Funktionalität des Telefons wichtiger als bei den Vorgängermodellen, bemerkte Bloomberg. Apples iPhone 12 Pro verwendet Komponenten von Texas Instruments Inc. (NASDAQ:TXN), STMicroelectronics NV (NYSE:STM) und Qualcomm Inc. (NASDAQ:QCOM), so Bloomberg in einem iFixit-Teardown. Das Gerät verwendet zusätzlich zur gekauften Technologie von Dialog Semiconductor Plc (OTC:DLGNF) auch eine von Apple entwickelte Energieverwaltungskomponente. Die iPhone-Verkäufe von Apple sind im Vergleich zu Analystenschätzungen um 1 Milliarde Dollar zurückgegangen. Die Verkäufe von iPads und Mac übertrafen jedoch die Erwartungen, so CFRA-Analyst Angelo Zino. Ende Oktober brachte der Technikgigant sein “Apple One”-Bündel auf den Markt. Robuste Einnahmen aus Dienstleistungen haben dem Unternehmen geholfen, den Rückgang der schwächeren iPhone-Verkäufe auszugleichen.

Von Shivdeep Dhaliwal (Benzinga) - 5. November 2020

