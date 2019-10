Apple – 18 Prozent zu für Anleger

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Bei Apple richten sich nach wie vor alle Augen auf das Iphone, auch wenn in andere Geschäftsbereiche wie Dienstleistungen massiv investiert wird. Nach einer Verkaufsschwäche durch das iPhone X ist Apple für das neue iPhone 11 wieder optimistisch gestimmt. Aktionäre honorieren diese Aussichten. Anleger greifen zum Capped-Bonus SR4XVW der Societe Generale mit 18,5 Prozent p.a. Rendite und 15,5 Prozent Puffer.

Das iPhone-Geschäft schwächelte zuletzt, die Verkäufe im dritten Quartal sind kräftig gesunken. Vor allem aus China war die Nachfrage wegen des Handelskonflikts und des intensiven Wettbewerbs auf dem größten Smartphonemarkt der Welt sehr flau. Für das neue iPhone11 sieht die Lage deutlich besser aus, wie die ersten Verkäufe gezeigt haben. Apple hat daraufhin seine Lieferanten gebeten, ihre Produktion hochzufahren.

Doch Apple will auch seine Dienstleistungen ausbauen, etwa den Streamingdienst Apple TV+, der mit rund 5 Dollar im ersten Monat in den USA sehr günstig angeboten wird. Der Preis ist billiger als bei den Platzhirschen Netflix und Amazon, da das Angebot im Vergleich zu den beiden Wettbewerbern eingeschränkt ist. Anleger sind auch hier optimistisch gestimmt, dass Apple ein lukratives Geschäft aufziehen kann.

Rekord zum Greifen nah

Abzulesen ist dies auch an der Aktienkursentwicklung in diesem Jahr, die Apple mit einem Plus von mehr als 40 Prozent an die Spitze des Dow Jones gebracht hat. Der langfristige Aufwärtstrend ist demnach intakt und hat den Börsenwert wieder über die 1 Billion Dollarmarke gehievt. Auch die Rekordmarke von etwas mehr als 230 Dollar ist in Reichweite. Das Momentum (MACD) hat zuletzt allerdings etwas nachgelassen, eine signifikante Unterstützung liegt bei 215 Dollar.