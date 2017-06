Apple – 12 Prozent für Buffett-Fans

In den letzten Monaten haben wir auf Feingold Research neben Produkten mit Seitwärtsprodukten auch Absicherung auf US-Aktien vorgestellt. Aktien wie Netflix und Tesla sind für uns eine Glaubensfrage. Bei Apple ist die Lage etwas ausgewogener. Wir haben es am Mittwoch in derthematisiert. Apple ist derzeit “günstiger” zu haben als der Durchschnitt der US-Aktien, gemessen im KGV. Die Aktie ist gut gelaufen, aber gleichzeitig sprudeln die Gewinne aus iPhone und Co. Wir nehmen daher einen Capped-Bonus () in unserauf. Weitere Produkte auf Apple aus unserer

Staylow-Optionsschein - SC2JVY

Discount-Call - PB9R7Z

OS-Put - CY1Y0S



Turbo-Bull - VN8H11

Blicken wir auf den Start in den Sommer: Mit Gewinnen von knapp 1,5 Prozent im Mai entwickelte sich der DAX so wie im Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre. Doch die Prüfung steht erst noch bevor. Im Juni können die Bären neue Hoffnung schöpfen. Seit 2013 beendete der DAX den Sommermonat mit Verlusten: 2013, 2015 und 2016 büßte der Index sogar zwischen vier bis knapp sechs Prozent ein. Die Verlustserie wirkt sich auch deutlich negativ auf die Durchschnittsperformance seit 2007 aus: Mit minus 2,3 Prozent zählt der Juni zu den schlechtesten Monaten im Jahresverlauf, die Gewinnquote liegt bei schwachen 40 Prozent. Nur der August weist ähnlich negative Performance-Werte auf.

Negativ bleibt die Bilanz auch, wenn der US-Präsidentschaftszyklus berücksichtigt wird. In Nachwahljahren neigt der DAX häufig ab der Monatsmitte zu deutlichen Verlusten, erst ab Anfang Juli setzt meist wieder eine Erholung ein. Deutlich zeigt sich der negative saisonale Effekt auch in den Durchschnittsverläufen der amerikanischen Indizes. Seit 1953 dominierten beim S&P 500 in Nachwahljahren im Juni 13 Mal negative Vorzeichen, nur drei Mal legte der Index zu. Etwas besser schneidet hingegen der Nasdaq-Index ab, die Gewinnquote erreicht rund 50 Prozent.