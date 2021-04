Der Appalachen Goldgürtel und andere hochwertige Goldgebiete

Es existieren viele für Goldgesellschaften hochgradige und erfolgversprechende Regionen. Der Appalachen Goldgürtel gehört dazu

Der Appalachen Goldgürtel erstreckt sich vom Bundesstaat Alabama bis Neufundland und Labrador. Gut 40 börsennotierte Goldminen- und Explorationsunternehmen sind hier auf der Suche nach wertvollen Rohstoffen. Die Appalachen sind ein bewaldetes Gebirgssystem, das sich über fast 3.200 Kilometer hinzieht und goldhaltige Regionen beinhaltet. Gebildet durch die Kollision von Kontinenten, ist es die älteste Bergkette in Nordamerika. Durch die Kollision wurde die Erde emporgehoben, es entstanden Risse und Verwerfungen. Der Großteil des Goldes, das es hier gibt, findet sich meist entlang der Grenzen zwischen tektonischen Zonen. Auch Kupfer, Eisenerz und Zink gibt es in den Appalachen.





Ein Unternehmen, das unter anderem in dieser ersten Goldrauschregion Nordamerikas tätig ist, ist OceanaGold. Das Unternehmen betreibt die Haile Goldmine in South Carolina, USA. Daneben noch die Gold-Kupfer-Mine Didipio auf Luzon Island auf den Philippinen, die Goldmine Macraes auf der Südinsel Neuseelands und die Waihi Goldmine auf der Nordinsel von Neuseeland.





Ein andere Goldregion befindet sich in Ecuador, nahe der Kordilleren bei der Anden-Gebirgskette. Auch die Kordilleren sind ein emporgehobenes System, das vielfältige Verwerfungen erfahren hat. Gold- und Porphyr-Kupfervorkommen haben hier beispielsweise Aurania Resources angelockt. Dessen The Lost Cities-Cutucu-Projekt in den Anden liegt entlang des geologischen Trends der Cordillera del Condor. Nach Gold, Silber und Kupfer wird hier geforscht.

