Anzahl der Gaming-App-Installationen steigt bis zu 132 Prozent, Branche profitiert von Pandemie

Mehr Downloads in Staaten mit vielen Covid-19-Fällen

Anstieg von bis zu 132 Prozent im Vorjahresvergleich

71 Prozent mehr Gaming-Diskussionen auf Twitter

Gaming Aktien profitieren von Corona-Krise

In der letzten Märzwoche wurden 132 Prozent mehr Gaming-Apps installiert, als im Vorjahreszeitraum. Der Anstieg steht in Zusammenhang mit der Corona-Krise, wie aus einer neuen Infografik von Kryptoszene.de hervorgeht. So wurde bereits unmittelbar nach Ausbruch der Pandemie mehr gespielt, als zuvor.

Am 21. März wurden weltweit 44,53 Millionen mobile Games installiert. Am Vorjahrestag waren es lediglich 18,02 Millionen. Insgesamt wurden im ersten Quartal 75 Prozent mehr Gaming Apps heruntergeladen, als im Vorjahresquartal. Auch bei Entertainment-Applikationen wie Streaming-Diensten fällt der Anstieg stark aus – allerdings mit 55 Prozent geringfügiger, als in der Spielebranche.

Unterdessen zeigen sich geografische Differenzen. In Spanien, dem Land mit der zweithäufigsten Anzahl an Covid-19-Infizierten, sind mobile Spiele besonders gefragt. Auf der iberischen Halbinsel wurden einen Monat nach dem bestätigten Corona-Fall Nummer 200 bereits 66 Millionen Spieleanwendungen installiert, einen Monat zuvor waren es hingegen 43 Millionen.



Während viele Branchen unter der Corona-Krise leiden, profitiert die Gaming-Industrie, was sich nicht zuletzt an steigenden Aktienkursen zeigt. Während der deutsche Leitindex DAX im Monatsrückblick 10 Prozent an Wert zulegte, erhöhte sich der Börsenwert einzelner Spieleschmieden im selben Zeitraum um bis zu 21 Prozent.

„Die Corona-Pandemie gibt der ohnehin schon wachstumsstarken Branche weiteren Aufwind“, so Kryptoszene-Analyst Raphael Lulay. „Insbesondere die Tatsache, dass Games mehr Anklang finden als Streaming-Angebote, könnte nicht zuletzt Investoren hellhörig werden lassen“.

Hier geht es zum ausführlichen Beitrag mit weiteren interessanten Informationen und anschaulichen Infografiken:

https://kryptoszene.de/anzahl-der-gaming-app-installationen-steigt-bis-zu-132-prozent-branche-profitiert-von-pandemie/

Kryptoszene.de ist eine Nachrichten- und Informationsplattform, die Krypto-Interessenten und Anlegern News, Hintergrundberichte, Analysen und Anleitungen zum Kaufen und Handeln von Kryptowährungen anbietet.

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.