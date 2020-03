Um 669 Prozent erhöhtes Suchvolumen nach Aktienkäufen seit Corona-Börsencrash

Große Diskrepanz: geringeres Interesse in Ostdeutschland

Besonders hohe Nachfrage in Bundesländern mit vielen Covid-19-Infizierten je 100.000 Einwohner

Suchanfragen für Dividenden Aktien erreichen den höchsten Wert von 100 bei Google-Rating

Seit die Ausweitung der Corona-Pandemie am 21. Februar zahlreiche Aktienkurse auf Talfahrt schickte, erhöhten sich die Google-Suchanfragen zum Thema „Aktien Kaufen“ in Deutschland um 669 Prozent. Der Google-Trends-Score, der das relative Suchvolumen angibt, notiert aktuell auf dem höchsten Wert von 100. Dies geht aus einer Infografik von Kryptoszene.de hervor.

Insbesondere in den alten Bundesländern ist die Nachfrage groß. Baden-Württemberg ist das Bundesland mit den meisten relativen Suchanfragen, dicht gefolgt von Hamburg und Bayern. Mecklenburg-Vorpommern rangiert auf dem anderen Ende der Skala, hier beträgt der Google-Trend-Score 53 - das Interesse der Bürger nach Aktienkäufen befindet sich hier auf einem moderaten Niveau. In keinem der neuen Bundesländer verzeichnet die Nachfrage Spitzenwerte, im Gegenteil: Der durchschnittliche Google-Trends-Score beläuft sich auf 57,8. In den alten Bundesländern sind es wiederum 81.

Ferner zeigt die Erhebung, dass es eine Korrelation zwischen dem Suchvolumen und der Anzahl an Corona-Infizierten in einem Bundesland gibt. In Ländern mit hoher Fallzahl interessieren sich gegenwärtig bedeutend mehr Menschen für Aktienkäufe. Insgesamt sind börsennotierte Unternehmen gefragter, welche Gewinne erzielen und Dividenden ausschütten.

„Es scheint, als hätten die Anleger angesichts der jüngsten Talfahrt weniger Angst, als manche vermuten würden“, so Kryptoszene-Analyst Raphael Lulay. „Die Suchmaschinen-Anfragen zum Thema Aktienkauf vervielfachten sich innerhalb kürzester Zeit, vor allen Dingen in den alten Bundesländern. Sofern der Ausnahmezustand noch länger anhält und weitere Maßnahmenpakete der Regierungen und Zentralbanken folgen, könnte das Interesse für Sachwerte noch stärker ansteigen".

