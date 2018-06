Anschnallen die FED Kommt!

Wie jedes Mal vor der FED Sitzung verfällt der Markt in eine leichte Lethargie und bevor der Markt im Anschluss wieder seiner gewohnten Volatilität unterliegt. Wir gehen nach dem Überschreiten von 2780 Punkten im S&P500 bekanntlich, nach wie vor von einem Anlaufen des nächsten Widerstandes bei 2804 Punkten aus, um Welle 1 in Türkis auszubauen und in der Folge eine korrektive Gegenbewegung einzuleiten. Wir haben vor 2 Wochen unseren Short Tradingbereich in Gelb hinterlegt welcher Punktgenau angelaufen wurde und aktuell scharf ist. Unsere Positionierung erstreckt sich von 2790-2795 punkten. Der Stopp knapp über dem Fib Wiederstand bei 2804.

Übergeordnet sehen wir den Markt jedoch in deutlich höhere Gefilde vordringen, weshalb allen Shortorientierten hier klar sein muss, dass sie sich gegen den übergeordneten Trend richten. Positionierungen sollten hier entsprechend geringgehalten werden.

Unter 2728 Punkten sehen wir das Hoch in Welle 1 in Türkis dann als bestätigt an und den Markt auf dem Weg Richtung 2680 Punkte. Mit der morgigen FED Sitzung müssen wir, wie bereits gestern geschildert, von irrationellen Ausschlägen im Markt ausgehen, weshalb Positionierungen entweder ausgesetzt werden oder Stopps etwas großzügiger angesetzt werden sollten. Unter 2804 Punkten im Tagesschluss gehen wir hier nach wie vor von einem Zwischenhoch in Welle 1 und folglich von einer Gegenbewegung in Richtung 2680 Punkten aus.

Zusätzlich veröffentlichen wir kommendes Wochenende für alle von uns analysierten Märkte die Sonderberichte mit Langfristausblick der nächsten Jahre.



