Anschlusskäufe bleiben aus – Konsolidierungsszenario bleibt bestehen

S&P 500 Tageschart (kurzfristig): In der gestrigen Ausgabe schrieb ich: Um die Bären nun aber gänzlich abzuschütteln ist es notwendig, dass die Bullen mit Anschlusskäufen weitere Stärke zeigen und den 20 Tage gleitenden Durchschnitt – der bei 2.470 Punkten verläuft – überwinden.

Mit Anschlusskäufen konnten die Bullen im gestrigen Handelsverlauf - trotz sehr positiver Futures zum Handelsbeginn - nicht glänzen. Der Widerstand in Form des 20 Tage gleitenden Durchschnitts wurde nicht überwunden. Gelingt es den Bullen in den kommenden Tagen weiterhin nicht diesen Widerstand zu überwinden, würde sich ein tieferes Hoch gegenüber dem Allzeithoch (2.491) ausbilden. Diese tiefere Hoch müsste kurzfristig bärisch bewertet werden. Die Folge wäre eine erneute Abwärtswelle in Richtung 2.435 und danach 2.400 Punkten.

Erst oberhalb der 2.475er ist dieses Konsolidierungs-/Korrekturszenario kritisch zu hinterfragen. Daher bleibt das gestrige Fazit uneingeschränkt bestehen.

Fazit: Mittelfristige Trader und Investoren halten sich mit Neueinstiegen auf der Longseite weiter zurück bis geklärt ist, ob die Bullen ausreichend Kraft aufbringen können, um den mittelfristigen Trend zu behaupten. Kurzfristige Intradaytrader konnten und können den Test der 2.465/70er Marke für den Aufbau einer kurzen Shortposition nutzen. Das Ziel dieser Shortposition wäre der Bereich um die 2.440 und 2.410er Marke.

Die wichtigsten Widerstände (WST) im S&P 500 für den heutigen Handelsverlauf sind:

WST1: 2.484;

WST2: 2.491;

WST3: 2.500;

WST4: 2.525

Die wichtigsten Unterstützungen (UNST) im S&P 500 für den heutigen Handelsverlauf sind:

UNST1: 2.468;

UNST2: 2.450;

UNST3: 2.435;

UNST4: 2.415;

UNST5: 2.400;

UNST6: 2.380;

Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag auf dass Ihre Longs steigen und Ihre Shorts fallen! Bleiben Sie uns Formationstrader gewogen…

Silvio Graß

Disclaimer

