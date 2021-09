Für den FDP-Finanzexperten Frank Schäffler steht fest, dass der Bundestag seine ihm zugedachte Kontrollfunktion in Bezug auf die Verhältnismäßigkeit der Anleiheaufkäufe der Europäischen Zentralbank (EZB) nicht wahrnehmen kann. Da das Bundesfinanzministerium den Umfang der Anleiheaufkäufe nach eigenen Angaben nicht kenne und sie deshalb inhaltlich auch nicht bewerten könne fehlten die nötigen Informationen dafür. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble sieht hingegen „bislang keine Anhaltspunkte, dass eine Verhältnismäßigkeitskontrolle nicht in einem ausreichenden Maße stattfindet“, wie er Schäffler jetzt in einem Antwortbrief mitteilte. Bundesbankpräsident Jens Weidmann habe die „Konformität der Anleihetätigkeit mit der EZB“ den Abgeordneten „wiederholt bestätigt“. Es genüge, wenn der Bundesbank die für die Kontrolle nötigen Daten vorlägen, schreibt Schäuble weiter. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Frank Schäffler kritisierte das „blinde Vertrauen in die Bundesbank“. „Demokratische Kontrolle können im Rechtsstaat nur Parlament und Regierung ausüben“, sagte Schäffler der FAZ.