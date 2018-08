Anleihen von Bayer im Fokus der Anleger

Zu Beginn der Woche standen drei Anleihen von Bayer im Fokus der Stuttgarter Anleger. Nach einem Gerichtsurteil in den USA gegen die kürzlich übernommene Tochter Monsanto, trennten sich Anleger am Montag vermehrt von Bayer-Anleihen: In den Hybridanleihen A11QR7, A11QR6 und A14J61 wurden alleine am Montag insgesamt mehr als 4 Millionen Euro umgesetzt. Die Kurse waren sehr volatil: Der Bond mit der WKN A11QR7 stand am 8. August noch bei 105,72 Prozent, am Montag sackte er kurzzeitig auf 101,25 Prozent ab. Bereits am Dienstag kletterte der Kurs wieder über die 102 Prozent-Marke, blieb seitdem aber volatil. Das Papier ist mit 3,750 Prozent verzinst.

Die zweite Anleihe (WKN A11QR6) - deren Kupon 3,000 Prozent beträgt - rutschte von 103,5 (08.08.) auf 101,45 Prozent (13.08). Der Kurs der dritten Anleihe (WKN A14J61) ging zum Wochenstart auf 97,80 Prozent zurück - wenige Tage zuvor lag dieser noch bei 100,34 Prozent. Die jährliche Verzinsung dieser Anleihe liegt bei 2,375 Prozent. Monsanto wurde aufgrund verschleierter Krebsrisiken eines Unkrautvernichters mit dem Wirkstoff Glyphosat zu 289 Millionen Dollar Schadensersatz an einen Krebspatienten verpflichtet. Das Unternehmen ist mit tausenden ähnlichen US-Klagen konfrontiert - was die Angst der Anleger schürt.